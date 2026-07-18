Для ИИ и для «квантов»: В Японии заработали суперкомпьютеры RIKYU и ROQUO на базе NVIDIA GB200 NVL4

В Центре вычислительных наук Института физико-химических исследований Японии (RIKEN Center for Computational Science, R-CCS) началась эксплуатация высокопроизводительных комплексов RIKYU и ROQUO, выполненных на аппаратной платформе NVIDIA. Обе системы ориентированы на ресурсоёмкие задачи ИИ.

В частности, RIKYU может применяться для разработки открытых фундаментальных моделей, а также проведения исследований в сферах наук о жизни, материаловедения и пр. Задействованы 400 узлов Supermicro PIO-121GL-NBIB-01 на базе NVIDIA GB200 NVL4 (два процессора Grace и четыре ускорителя Blackwell, объединенных посредством NVLink). Применяются жидкостное охлаждение и 800G-интерконнект InfiniBand XDR. Кроме того, в состав суперкомпьютера входят 16 узлов Supermicro SYS-212HA-TN с процессорами Intel Xeon 6980P (Granite Rapids-AP), 1,5 Тбайт памяти и хранилищем с накопителями NVMe SSD. Производительность в режиме FP64 достигает 59,63 Пфлопс, в режиме FP8 — 15,539 Эфлопс.

В свою очередь, суперкомпьютер ROQUO спроектирован с прицелом на гибридные квантово-классические вычисления. Он получил 135 вычислительных узлов на основе NVIDIA GB200 NVL4. Интерконнект NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand обеспечивает пропускную способность до 3,2 Тбит/с. Применено жидкостное охлаждение. Быстродействие в режиме FP64 находится на отметке 19,8 Пфлопс с пиковым значением 21 Пфлопс. Производительность в режиме FP8 превышает 5 Эфлопс. Вычислительный комплекс может функционировать в связке с квантовыми системами Quantinuum Reimei и IBM Quantum System Two.

В целом, новые суперкомпьютеры формируют единую исследовательскую платформу, в составе которой RIKYU обеспечивает ресурсы для научных задач с использованием ИИ, а ROQUO позволяет сочетать классические ИИ-вычисления с квантовыми методами. Такая связка даёт учёным гибкий инструментарий для работы со сложными моделями и для решения комплексных задач.

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