Япония получит 140-МВт ЦОД с NVIDIA Vera Rubin NVL72 для разработки физического ИИ

Компания NVIDIA представила комплексную стратегию ускоренного развития ИИ-технологий в Японии. Создание национальной ИИ-инфраструктуры в стране сочетается с внедрением широкой экосистемы специализированных отраслевых ИИ-моделей и периферийного оборудования. Новая стратегия поможет Японии перейти на унифицированную платформу, учитывающую языковые особенности, демографию и особенности рабочих процессов в робототехнике, здравоохранении и автомобилестроении, сообщает Storage Review.

Краеугольным камнем стратегии станет запуск ИИ-фабрики для физического ИИ, строительство которой будет организовано совместно с Noetra. Фабрику спроектируют для NVIDIA Vera Rubin NVL72 — всего 13,75 тыс. CPU Vera и 27,5 тыс. GPU Rubin, объединённых Spectrum-X Ethernet. ЦОД мощностью 140 МВт на платформе NVIDIA DSX предназначен для создания мультимодальных моделей с триллионами параметров в рамках проекта FRONTia Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Проект уделяет первоочередное внимание созданию ИИ высокой надёжности для промышленности, логистики, здравоохранения и телеком-сектора.

Ведущие японские компании и исследовательские структуры уже используют модели Nemotron, датасеты и библиотеки NVIDIA для разработки решений, оптимальных для местного рынка. Так, Токийский технологический институт (Institute of Science Tokyo) разработал семейство моделей Swallow, в которых приоритетное внимание уделяется японскому языку, с сохранением возможности работы с английским и с программным кодом. В телеком-секторе дочерняя структура Softbank — SB Intuitions создала ИИ-модели семейства Sarashina. Hitachi, OMRON и Shimizu Corporation применяют инструменты Metropolis для развёртывания ИИ-агентов с применением систем машинного зрения на заводах, стройплощадках и общественных инфраструктурных объектах.

В автомобильной отрасли Toyota расширяет партнёрство с NVIDIA для внедрения ИИ в транспортных средствах, инфраструктуре и промышленных операциях. Toyoata ещё в прошлом году заявила, что разработает автомобили с автопилотом уровня L2++ на платформе NVIDIA DRIVE AGX. Теперь компания внедряет в производство NVIDIA Omniverse и Isaac Sim для заводов и робототехники. Подразделение Woven by Toyota разработало мультимодальную модель для городского дорожного движения, призванную интерпретировать условия реального мира и реагировать в режиме реального времени, прогнозируя дальнейшие события. Kawasaki Heavy Industries намерена использовать решения NVIDIA в медицинских роботах, больничном оборудовании и др.

Ключевая цель NVIDIA — предоставление открытого, портируемого стека ИИ-технологий. Предоставляя открытые модели, компания позволяет японским структурам сохранять суверенитет данных, соблюдать требования местных регуляторов и развёртывать ИИ везде, где необходимо. Многоуровневая стратегия позволит позиционировать Японию как ключевой хаб для масштабного внедрения физического ИИ.

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