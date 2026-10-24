В Швеции появился суперкомпьютер Sferical One на базе NVIDIA DGX GB300

Консорциум Sferical AI объявил о запуске в Швеции суперкомпьютера Sferical One, предназначенного для проведения совместных исследований и реализации проектов в области ИИ. В основу вычислительного комплекса положена аппаратная платформа NVIDIA.

В состав Sferical AI входят AstraZeneca, Ericsson, Saab, SEB и Wallenberg Investments. Стратегическим партнёром выступает SKF. Основная цель проекта заключается в том, чтобы обеспечить шведскую отрасль независимой и безопасной инфраструктурой для разработки и внедрения ИИ-решений.

Суперкомпьютер Sferical One состоит из двух кластеров NVIDIA DGX SuperPOD, которые включают 16 серверных стоек NVIDIA DGX GB300 NVL72. Каждая из них насчитывает 36 чипов Grace и 72 процессора Blackwell Ultra. Таким образом, в общей сложности задействованы 1152 ускорителя NVIDIA Blackwell Ultra. Реализовано жидкостное охлаждение.

Показатели быстродействия Sferical One не раскрываются. Но одна система GB300 NVL72 обеспечивает ИИ-производительность на уровне 720 Пфлопс на операциях FP8/FP6 и 100 Тфлопс в режиме FP64. Таким образом, 16 стоек теоретически могут выдавать 11,52 Эфлопс и 1,6 Пфлопс соответственно.

«Уникальность Sferical One заключается в том, что несколько крупнейших шведских компаний используют одну и ту же инфраструктуру, совместно разрабатывают решения и обмениваются опытом. Это создаёт ценность, выходящую за рамки самой аппаратной платформы», — говорит Дженни Нордлёв (Jenny Nordlöw), генеральный директор Sferical AI.

Среди направлений использования Sferical One — разработка лекарственных препаратов в AstraZeneca, создание базовых ИИ-моделей для телекоммуникационных приложений в Ericsson, оборонные технологии в Saab, финансовые услуги в SEB, а также промышленные решения в SKF, включая предиктивное техническое обслуживание и контроль качества.

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