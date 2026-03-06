Шведская Alfa Laval представила экологичную СЖО для ЦОД FreeWaterLoop

Шведская промышленная группа Alfa Laval выходит на рынок оборудования для дата-центров. Она анонсировала выпуск новую внешнюю систему жидкостного охлаждения FreeWaterLoop. По словам компании, в новой СЖО используется комбинация передовых инженерных решений с сфере насосостроения, высокопроизводительных технологий теплообмена и фильтрации — они объединены в единый, полностью интегрированный модуль.

Alfa Laval сообщила, что система использует стабильные температуры и теплопроводность природных водоёмов и минимизирует водопотребление, возвращая чистую воду туда, откуда она была забрана. Кроме того, FreeWaterLoop позволяет уменьшить размер охладительных установок дата-центров, занимая меньше пространства, чем классические системы воздушного охлаждения оборудования.

По словам Alfa Laval, наблюдаются беспрецедентные изменения на рынке ЦОД, поскольку развитие ИИ ведёт к росту тепловых нагрузок, заказчику тем временем требуют всё более устойчивую инфраструктуру. Alfa Laval использует свои сильные стороны для создания нового поколения эффективных и надёжных решений в сфере терморегулирования.

Основанная в 1883 году шведская компания Alfa Laval занимается как разработкой, так и производством. Она поставляет бойлеры, вентили, насосы, теплообменники и прочие компоненты для судостроения, энергетики и пищевой промышленности. Компания заявила, что в случае с FreeWaterLoop речь идёт об одном из самых быстрых циклов разработки для решений такого масштаба. Это отражает общие амбиции Alfa Laval, свидетельствует о быстром процессе принятия решений в компании и активной поддержке ЦОД с помощью масштабируемых инноваций.

Ещё в 2024 году сообщалось, что через несколько лет СЖО займут треть рынка систем охлаждения для ЦОД. Впрочем, новости февраля 2026 года свидетельствуют о том, что с повсеместным внедрением придётся повозиться. AWS резко сократила развёртывание СЖО для Trainium3, решив обойтись преимущественно воздушным охлаждением, хотя ранее сама с нуля разработала собственную систему жидкостного охлаждения в кратчайшие сроки.

