Нехватка ИИ-мощностей и проблемы с производительностью вынудили многих клиентов AWS обратиться к конкурентам

Летом 2025 года облачный бизнес Amazon (AWS) с трудом справлялся с растущим спросом на ИИ и упустил часть доходов. Сервис Bedrock занимает ключевое место в развитии ИИ-проектов компании. Однако летом Bedrock столкнулся с нехваткой мощностей, из-за чего некоторые клиенты ушли к конкурентам, в том числе к Google, сообщает Business Insider. Это привело к потерям десятков миллионов долларов и отложенной выручки.

Например, проект Fortnite стоимостью $10 млн достался Google Cloud после того, как AWS не смогла выделить ей необходимые квоты (лимит на токены или вызовы API). Согласно внутреннему документу AWS, попавшему в распоряжение журналистов, нефтетрейдер Vitol также перенёс проекты из AWS, а некоторые крупные клиенты, включая Atlassian и GovTech Singapore, летом были вынуждены ожидать увеличения квот, что привело к «отсроченным продажам» минимум на $52,6 млн. Более того, задержки с одобрением выделения мощностей и отказ в обработке нерегулярных, вынудили Stripe, Robinhood и Vanguard отказаться от переноса нагрузок в Bedrock.

Подчёркивается, что проблемы Bedrock потенциально ведут к потерям выручки и проблемам с клиентами. Это объясняет, почему облачные компании стремятся построить как можно больше ИИ ЦОД. Высокий спрос хорош только тогда, когда можно его удовлетворить и удержать клиентов от перехода к конкурентам. Бывшие и действующие сотрудники AWS отмечают, что проблемы с вычислительными мощностями были одними из наиболее значимых для компании в сентябре. AWS и раньше испытывала проблемы с нехваткой мощностей даже для собственных нужд, но сейчас ситуация обострилась.

Тем временем в Amazon утверждают, что Bedrock быстро растёт, а AWS стремительно наращивает мощности для удовлетворения спроса, за 12 месяцев добавив 3,8 ГВт. Это больше, чем смогу получить любой другой облачный провайдер. AWS удвоила мощность с 2022 года и намерена сделать то же самое к 2027 году. Компания и далее намерена быть «очень агрессивной» в деле масштабирования вычислительных мощностей, причём AWS может монетизировать новые мощности «практически незамедлительно», а Bedrock имеет не меньший потенциал роста, чем EC2.

Частично проблемы с Bedrock могут быть связаны с тем, что компания отдаёт предпочтение крупным клиентам. В октябре заявлялось, что большинство задач Bedrock выполняется с помощью «доморощенных» ИИ-чипов Trainium, но в основном нагрузки приходятся на нескольких очень крупных клиентов, которые, по-видимому, готовы вкладываться в развитие инструментов на не самой популярной платформе. Ожидается, что компании среднего размера в ближайшие месяцы тоже начнут использовать Trainium нового поколения. Впрочем, последние иногда всё ещё не могут конкурировать с чипами NVIDIA.

Впрочем, помешала Bedrock не только нехватка мощностей. Так, Figma, Intercom и Wealthsimple предпочли использовать LLM Claude в Google Cloud или на платформе самой Anthropic из-за недостатка функций и высокой задержки в Bedrock. Британская госслужба Government Digital Service рассматривала переход в Microsoft Azure только потому, что Claude 3.7 Sonnet работала медленнее на платформе Bedrock. Thomson Reuters также выбрала Google Cloud для своего ИИ-продукта CoCounsel, поскольку сервис AWS оказался на 15–30 % медленнее и не имел ключевых правительственных сертификатов.

В документе AWS отмечается, что платформа Bedrock уступает Google. Для моделей Gemini квоты в пять-шесть раз выше, а Gemini Pro побеждает Claude в Bedrock во многих бенчмарках. Хуже того, Gemini Flash обеспечивает сравнимое качество при кратно меньших затратах. Некоторые стартапы буквально «сбежали» по этой причине. TainAI перенесла 40 % задач на Gemini Flash, отказавшись от Claude в Bedrock и экономя тем самым $85 тыс./день, а Hotel Planner намеревалась перейти в Google Cloud или к OpenAI. Всё это было ещё до запуска Gemini 3.

Ещё более важная проблема, согласно документу, заключается в том, что у AWS нет целостного видения ИИ-инференса, хотя это ключевой сервис Bedrock. Это сыграло на руку не только гиперскейлерам, но и компаниями поменьше. Без чёткой стратегии AWS рискует упустить одну из самых привлекательных возможностей на рынке ИИ. Но этим проблемы не ограничиваются. Октябрьский сбой AWS продемонстрировал зависимость мировой Сети от лидера облачного рынка, так что многие задумались о переносе хотя бы части нагрузок на другие платформы, а Евросоюз рассматривает необходимость ограничения возможностей американских облачных гигантов.

В последние недели инвесторы обеспокоены расходами на ИИ, опасаясь возникновения очередного пузыря на рынке IT. В этом контексте дефицит мощностей для Amazon играет двоякую роль. Это свидетельствует, что спрос со стороны клиентов до сих пор высок. С другой стороны, дефицит — ещё одна причина тратить больше денег в развитие инфраструктуры, что повышает риск возникновения пузыря. Amazon утверждает, что намерена выделить $125 млрд на капитальные затраты в текущем году, и ещё больше — в 2026-м.

