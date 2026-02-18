AWS внедрила вложенную виртуализацию для инстансов EC2

Облачная платформа AWS сообщила о том, что некоторые её инстансы EC2 получили поддержку вложенной виртуализации (Nested Virtualization). Это позволяет решать определённые специфичные задачи, например, работать с эмуляторами мобильных приложений или выполнять моделирование автомобильного оборудования.

Вложенная виртуализация даёт возможность запускать гипервизор внутри виртуальной машины, которая сама работает на другом гипервизоре. Иными словами, формируется виртуальная машина внутри виртуальной машины. Такой подход ориентирован на разработку и тестирование различных программных решений без использования физических серверов. Метод может быть полезен в производственной среде для контейнеризированных рабочих нагрузок, где часто применяются инструменты вроде Kubernetes и Docker.

AWS внедрила поддержку вложенной виртуализации в инстансы EC2 C8i, M8i и R8i. Все они базируются на платформе Intel Xeon 6 в кастомном исполнении. В этих процессорах реализована усовершенствованная технология Trust Domain Extensions (TDX), которая обеспечивает улучшенную изоляцию между гостевой ОС и гипервизором. Все экземпляры EC2 работают под управлением собственного гипервизора Amazon Nitro.

В целом, архитектура вложенной виртуализации состоит из трех уровней. Это физическая инфраструктура AWS и гипервизор Nitro, формирующие нулевой уровень (L0). На первом уровне (L1) функционирует клиентский экземпляр EC2 с гипервизором. Второй уровень (L2) состоит из одной или нескольких виртуальных машин, созданных в инстансе EC2. В качестве гипервизоров уровня L1 в настоящее время могут использоваться Microsoft Hyper-V и KVM. Вложенная виртуализация доступна во всех регионах присутствия AWS.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: