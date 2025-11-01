Гибридное хранилище QNAP TVS-AIh1688ATX обладает ИИ-производительностью до 36 TOPS

Компания QNAP Systems анонсировала сетевое хранилище корпоративного класса TVS-AIh1688ATX в «настольном» форм-факторе. Устройство предназначено для решения задач, связанных с виртуализацией, аналитикой данных на основе ИИ, обработкой больших объёмов информации и пр.

Новинка в зависимости от модификации несёт на борту процессор Intel Core Ultra 9 (24 ядра в конфигурации 8P+16E, 24 потока, до 5,6 ГГц) или Core Ultra 7 (20 ядер в конфигурации 8P+12E, 20 потоков, до 5,3 ГГц). В первом случае объём оперативной памяти DDR5 составляет 48 Гбайт, во втором — 32 Гбайт (для обеих версий предусмотрена возможность расширения до 192 Гбайт). В состав чипов Core входят графический ускоритель Intel Arc и нейропроцессорный блок (NPU) с ИИ-производительностью до 36 TOPS.

Модель TVS-AIh1688ATX имеет гибридную конфигурацию. Во фронтальной части расположены 12 отсеков для LFF-накопителей с интерфейсом SATA-3 и четыре отсека для SFF-изделий U.2 NVMe с интерфейсом PCIe 4.0 x2. Допускается горячая замена. Хранилище располагает двумя сетевыми портами 2.5GbE и двумя портами 10GbE (все на основе разъёмов RJ45). Есть по два порта USB 3.2 Gen2 Type-C и USB4 Type-C, три порта USB 3.2 Gen2 Type-A и интерфейс HDMI 2.1 с поддержкой видео с разрешением до 4096 × 2160 пикселей (60 Гц).

Предусмотрены два слота расширения PCIe 4.0 x4 и один слот PCIe 4.0 x16. В них могут быть установлены дополнительные сетевые адаптеры 10/25/100GbE, а также двухпортовая карта Thunderbolt 5. За охлаждение отвечают три системных вентилятора диаметров 80 мм и два вентилятора в зоне CPU диаметром 97 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. Габариты хранилища составляют 294,3 × 369,89 × 319,8 мм, масса — 13,8 кг (без установленных накопителей). Производитель предоставляет на новинку пятилетнюю гарантию.

