QNAP представила сетевые хранилища серии QuNAS на базе Intel Twin Lake

Компания QNAP Systems анонсировала сетевые хранилища семейства QuNAS, ориентированные на применение в сфере малого и среднего бизнеса. В серию вошли модели Qu805, Qu605 и Qu405, рассчитанные соответственно на восемь, шесть и четыре накопителя формата LFF или SFF с интерфейсом SATA-3.

В основу новинок, выполненных в «настольном» форм-факторе, положена аппаратная платформа Intel Twin Lake. В зависимости от модификации задействован чип Intel Processor N150 (четыре ядра; до 3,6 ГГц; 6 Вт) или Core i3-N355 (восемь ядер; до 3,9 ГГц; 15 Вт). В состав этих изделий входит ускоритель Intel UHD Graphics. Объём оперативной памяти LPDDR5 составляет 8 или 16 Гбайт (один слот для модуля SO-DIMM). В оснащение NAS также входит флеш-модуль eMMC вместимостью 8 Гбайт.

Отсеки для накопителей у устройств располагаются во фронтальной части; допускается горячая замена. Кроме того, предусмотрены два внутренних коннектора M.2 2280 для NVMe SSD с интерфейсом PCIe 3.0 x1. Хранилища наделены двумя сетевыми портами 2.5GbE с гнёздами RJ45, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-A и одним портом USB 3.2 Gen2 Type-C (на лицевой панели), а также интерфейсом HDMI 2.1 с поддержкой видео с разрешением до 4096 × 2160 пикселей (60 Гц).

Габариты модели Qu805 составляют 165 × 217 × 285 мм, масса — 3,1 кг (без установленных накопителей). Версии Qu605 и Qu405 имеют размеры соответственно 165 × 217 × 226 и 165 × 217 × 168 мм и весят 2,52 и 2,15 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Питание обеспечивает внешний адаптер мощностью 96–150 Вт.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: