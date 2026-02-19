«НВБС» представила российские серверы «Необайт» на платформах Intel и AMD

Компания «НВБС», российский системный интегратор и производитель технологических решений, анонсировала собственные серверы семейства «Необайт». Дебютировали модели NeoByte NBR220 и NeoByte NBR680 на аппаратной платформе Intel, а также NeoByte NBR685 с процессорами AMD. По словам компании, новинки «сопоставимы с решениями ведущих компаний на рынке, но при этом в среднем стоят на 10–15 % дешевле за счёт широкого пула поставщиков и оптимизированной логистики».

Система NeoByte NBR220 типоразмера 2U может нести на борту два чипа Intel Xeon Sapphire Rapids или Emerald Rapids с показателем TDP до 350 Вт. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5-4800. В зависимости от конфигурации во фронтальной части возможна установка 12 накопителей LFF/SFF или 24 устройств SFF с интерфейсом SATA/SAS/NVMe. В тыльной зоне корпуса расположены посадочные места ещё для четырёх накопителей LFF/SFF (SATA/SAS/NVMe), тогда как внутри есть два коннектора для SSD формата M.2 (SATA/NVMe).

Реализована поддержка до 10 стандартных слотов PCIe и одного слота OCP 3.0. В оснащение входят контроллер AST2600, два сетевых порта 1GbE, выделенный сетевой порт управления 1GbE, четыре порта USB 3.0 (по два спереди и сзади), два интерфейса D-Sub (по одному спереди и сзади) и последовательный порт. Питание обеспечивают два блока с резервированием мощностью 800/1300/1600/2000 Вт. Сервер оптимизирован для ИИ-задач, виртуализации, баз данных и файловых хранилищ. Платформа практически идентична представленным ранее серверам «Аквариус» AQserv T50 D224RS и T50 D212RS.

Модель NeoByte NBR680 стандарта 6U имеет аналогичные характеристики подсистем CPU, ОЗУ, хранения данных и интерфейсов ввода/вывода. При этом возможна установка до восьми GPU-ускорителей двойной ширины. Есть пять стандартных слотов PCIe и один слот OCP; передняя панель поддерживает до трёх стандартных слотов PCIe и один слот OCP. Мощность каждого из двух блоков питания — 2700 или 3200 Вт. Машина предназначена для научных исследований и крупных ИИ-проектов.

В свою очередь, GPU-сервер NeoByte NBR685 формата 6U рассчитан на два процессора AMD EPYC 9005 Turin или EPYC 9004 Genoa с показателем TDP до 500 Вт. Предусмотрены 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-4800. Прочие характеристики идентичны версии NeoByte NBR680, включая поддержку восьми GPU-ускорителей двойной ширины. Система подходит для анализа больших данных в реальном времени, криптографии и блокчейна.

Все новинки могут быть опционально укомплектованы контроллером SAS RAID/HBA. Заявлена совместимость с Windows Server 2022 SLES 12.5 и выше, RHEL7.8 и выше, Ubuntu18.04 и выше, CentOS7.6 и выше, Vmware ESXi 7.0 GA и выше. Гарантия производителя достигает пяти лет. Также «НВБС» говорит, что «не зависит от санкций, что снижает риски ограничения поставок».

