OpenYard выпустила российский двухсокетный сервер RS202A на базе AMD EPYC Turin

Российский разработчик и производитель корпоративного оборудования OpenYard объявил о начале серийного выпуска серверов RS202A на аппаратной платформе AMD. Устройства предназначены для построения масштабируемых и отказоустойчивых IT-инфраструктур, включая виртуальные среды, аналитические системы и хранилища данных.

Серверы выполнены в форм-факторе 2U. Допускается установка двух процессоров AMD EPYC 9005 поколения Turin в исполнении LGA 6096 (SP5) с показателем TDP до 500 Вт. Предусмотрены 24 слота для модулей оперативной памяти DDR5-6400 суммарным объёмом до 6 Тбайт. В оснащение входят контроллер ASPEED AST2600, двухпортовый сетевой адаптер 1GbE (Intel I350-AM2) и выделенный сетевой порт управления 1GbE.

Во фронтальной части корпуса в зависимости от модификации располагаются 24 отсека для SFF-накопителей (SATA/SAS-4/NVMe PCIe 5.0) или 12 отсеков для LFF-изделий. В тыльной секции находятся четыре посадочных места для SFF-изделий с интерфейсом SATA/SAS-4. Во всех случаях допускается горячая замена. Кроме того, сеть два внутренних слота для SSD типоразмера M.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и один слот M.2 2280/22110 PCIe 3.0 x2. Доступны до пяти разъёмов PCIe 5.0 x16 для карт расширения FHHL и до двух разъёмов OCP 3.0 PCIe 5.0 x16 с поддержкой NCSI.

Габариты составляют 438 × 87,5 × 815 мм. Установлены два блока питания мощностью 2000 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum. Упомянуты два порта USB 3.2, коннектор Mini-DP и три гнезда RJ45 для сетевых кабелей. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C.

Производство серверов RS202A осуществляется на собственной площадке OpenYard в Рязани. В настоящее время системы проходят пилотные внедрения в корпоративных IT-средах, а объёмы выпуска планируется масштабировать в зависимости от рыночного спроса, говорит компания.

