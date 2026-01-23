TrendForce: мировые поставки ИИ-серверов в 2026 году поднимутся на 28 %

По данным компании TrendForce, глобальные поставки серверов в 2025 году поднялись на 7,8 % по сравнению с предыдущим годом, тогда как в сегменте ИИ-систем зафиксирован рост на 24,2 % (абсолютные цифры не приводятся). Аналитики полагают, что в 2026-м общий объём рынка увеличится на 12,8 %, а отгрузки серверов для ИИ-задач подскочат на 28,3 %.

В 2025 году, согласно оценкам TrendForce, в сегменте ИИ-серверов доминировали системы, оснащённые ускорителями на базе GPU: их доля составила 75,9 %. Ещё 20,9 % пришлось на машины с ASIC и ускорителями других типов, 3,2 % — на устройства с FPGA.

В 2026 году, как полагают эксперты, расстановка сил изменится. Связано это с тем, что в 2024–2025 гг. нагрузки ИИ были сфокусированы преимущественно на обучении больших языковых моделей (LLM) с огромным количеством параметров. Однако к концу 2025 года наметился сдвиг в сторону инференса и использования ИИ-агентов. Прогнозируется, что по итогам 2026-го доля ИИ-серверов на основе GPU сократится до 69,7 %. Вместе с тем до 27,8 % поднимется доля систем, в состав которых входят ASIC. На машины с FPGA при этом придётся 2,5 %. Прогнозируется также, что темпы роста поставок ИИ-серверов на базе ASIC будут выше, чем темпы роста отгрузок GPU-систем. Отмечается, что такие компании, как Google и Meta✴, ускоряют разработку собственных ASIC.

TrendForce полагает, что совокупные капитальные затраты пяти крупнейших североамериканских провайдеров облачных услуг — Google, AWS, Meta✴, Microsoft и Oracle — увеличатся в 2026 году на 40 % по отношению к предыдущему году. Помимо масштабного развития инфраструктуры дата-центров, часть средств пойдёт на обновление серверов общего назначения, приобретённых во время бума облачного рынка в 2019–2021 гг.

Источник: