Старые, неэкологичные авиадвигатели всё более востребованы для электропитания ИИ ЦОД в США

Кладбища самолётов в пустыне Сонора (штат Аризона) стали источником старых авиадвигателей для развивающейся индустрии ЦОД. Хотя двигатели не запускались годами, они вновь чрезвычайно востребованы для переоборудования в электрогенераторы и обеспечения дата-центров энергией, сообщает The New York Times. Siemens, GE Vernova, Mitsubishi Heavy Industries, Doosan Enerbility, Caterpillar, Hyundai и другие поставщики газовых генераторов от недостатка заказов тоже не страдают, но ждать поставок придётся несколько лет.

В последнее время самолёты стали рассматривать как практически неосвоенный источник генерирующего оборудования. В январе Управление энергетической информации США (EIA) сообщало, что на одной из авиабаз в Тусоне (Tucson) имеется 4 тыс. списанных военных самолётов, двигатели которых потенциально могут обеспечить 40 ГВт электроэнергии. При этом генераторы из старых двигателей обычно менее эффективны, чем обычные современные турбины, и сильнее загрязняют окружающую среду.

По-видимому, в своё время xAI установила для питания своих ЦОД именно восемь переоборудованных турбин в Миссиспи. Согласно данным из полученных разрешений, таким турбинам позволено вдвое интенсивнее загрязнять угарным газом окружающую среду, чем прочим турбинам на площадке, и на четверть интенсивнее выбрасывать летучие органические соединения. Такое поведение компании привело к иску, несмотря на противодействие Минюста США. Илон Маск (Elon Musk) тем временем купил за $1 млрд поставщика мобильных газовых и дизель-генераторов APR Energy — на очереди новые ИИ ЦОД.

Компания ProEnergy, предоставившая xAI 50-МВт генераторы на основе авиационных турбин, использовала оборудование General Electric, широко применяемое в самолётах Boeing 747. По данным компании, спрос со стороны ЦОД превышает спрос со стороны традиционных энергокомпаний. Клиентов компания не называет, но в разрешительных документах упоминаются некоторые ИИ-компании, планирующие использовать такие турбины. В т.ч. речь идёт о бизнесах, взаимодействующих с Google.

В 2025 году нью-йоркская FTAI Aviation, специализировавшаяся на аренде и ремонте авиадвигателей, создала отдельное подразделение по переоборудованию списанных турбин с Boeing 737 и Airbus A320 для энергоснабжения ЦОД. В июле один из девелоперов ЦОД заключил с компанией соглашение на поставку на сумму $1,5 млрд. Компания уже переоборудует своё предприятие в Монреале, создавая новую производственную линию. Стартап Boom Supersonic, изначально рассчитывавший возродить сверхзвуковые пассажироперевозки, также представил 42-МВт газовую турбину Superpower для питания ЦОД и других объектов.

Переоборудование авиадвигателя происходит в несколько этапов. Убирается большой передний вентилятор и модифицируется камера сгорания для обеспечения работы на природном газе или ином топливе. Вал двигателя соединяют через редуктор с электрогенератором. Сегодня неиспользуемые самолёты в США отправляют на «кладбища» на юго-западе страны, где засушливый пустынный климат позволяет с минимальным ущербом хранить их десятилетиями. Раньше двигатели в основном возвращались в авиаотрасль для установки на другие самолёты или разбирались на запчасти, но в последнее время значительно выросло количество запросов от компаний, занимающихся энергопроектами.

При этом эксперты отмечают, что повторное использование двигателей со списанных самолётов — не новая практика. Например, поршневые двигатели в своё время применялись в качестве насосов для ирригационных систем. Впрочем, ранее использование двигателей для таких крупных объектов как ЦОД не практиковалось. Кроме того, для снабжения даже одного дата-центра потребуется не один двигатель, а обслуживание целой батареи обойдётся очень дорого. Кроме того, они потребляют много топлива и выделяют колоссальное количество тепла.

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