Anthropic потратит $3,4 млрд на газовые генераторы для ЦОД мощностью 1,7 ГВт

Компания Anthropic заключила сделку по покупке газовых генераторов Caterpillar. Контракт на сумму $3,4 млрд обеспечит генерирующую мощность 1,7 ГВт. Поставщиком выступает техасская OnePWR Solutions, сообщает Datacenter Dynamics. По данным The Financial Times, последняя заказала генераторы два года назад, до недавнего повышения цен, но для закрытия сделки необходимо было стороннее финансирование. В итоге Anthropic буквально перехватила её заказ, попутно став клиентом компании.

Предполагается, что генераторы поставят в ближайшие два года. OnePWR поможет в развёртывании оборудования в ЦОД Anthropic, в т.ч. предполагается выполнение инженерных и строительных работ. Ранее в ноябре Anthropic раскрыла данные о долгосрочной аренде облачных мощностей и развитии инфраструктуры ЦОД на сумму $895,4 млрд до 2045 года. В последнее время компания стремится не просто арендовать мощности в облаке, но и работать с другими уровнями инфраструктуры ЦОД, принимая участие в строительстве объектов и энергетических сделках.

Соглашение о покупке генераторов является крупнейшей из известных разовых сделок такого рода с участием передовых ИИ-лабораторий. Оно должно обеспечить Anthropic больший контроль над своим портфолио ЦОД. Ожидается, что вычислительные мощности компании в 2026 году превысят 3,5 ГВт, ещё столько же она должна получить в 2027 году.

Согласно данным из опубликованного компанией проспекта (информация отчасти не соответствует прежним данным), Anthropic обязалась арендовать вычислительные мощности у Google на сумму $121,3 млрд, на $120,5 млрд — у SpaceX (включая майскую сделку на $45 млрд), на $110 млрд — у Amazon (ранее сообщалось об $100 млрд) и на $44,9 млрд — у Microsoft (ранее $30 млрд).

Кроме того, она будет арендовать мощности и у неооблачных компаний: заключена сделка с Nscale на $44,6 млрд до 2033 года и на $41,3 млрд — с Lambda до 2034 (ранее $35 млрд). Впрочем, Nscale для этого должна привлечь средства на покупку ИИ-ускорителей NVIDIA, а Lambda — своевременно обеспечить аренду площадки для размещения оборудования. Также Anthropic заключила сделку с Fluidstack на $50 млрд, TeraWulf и Hut 8. При этом имеются соглашения с Akamai об аренде облачных ресурсов на $11,6 млрд и договорённость с CoreWeave, тоже о предоставлении вычислительных мощностей.

Недавно сообщалось, что Caterpillar готовится расширить производство крупных поршневых двигателей и турбин, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны операторов ЦОД. Данные о том, что компания стала неожиданным бенефициаром ИИ-бума, появились ещё в 2025 году. А Илон Маск (Elon Musk) и вовсе купил за $1 млрд энергокомпании APR Energy, владеющую парком мобильных газовых и дизель-генераторов, чтобы запитать новые ЦОД xAI, хотя до сих пор не может отделаться от исков за установку газовых турбин.

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