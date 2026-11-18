NVIDIA представила финансовые результаты III квартала 2027 финансового года, превзошедшие ожидания аналитиков как по прибыли, так и по выручке, а также дала оптимистичный прогноз на текущий квартал. Это был первый отчёт компании после того, как на прошлой неделе соучредитель Дженсен Хуанг (Jensen Huang) неожиданно покинул пост гендиректора. На фоне этих новостей акции компании выросли более чем на 4 % на расширенных торгах, сообщил SiliconANGLE.

NVIDIA сообщила о скорректированной чистой прибыли на разводнённую акцию (Non-GAAP) в III финансовом квартале, завершившемся 25 октября, в размере $2,68 на акцию, что значительно превысило прогноз Уолл-стрит ($2,48 на акцию по данным LSEG). Выручка за отчётный период составила $115,84 млрд — это более чем вдвое (на 103 %) выше показателя годичной давности, и на 20 % — по сравнению с предыдущим кварталом, а также превышает консенсус-прогноз аналитиков, равный $109,1 млрд.

Основная часть выручки пришлась на ключевое направление деятельности NVIDIA — сегмент ЦОД: он принёс $107,6 млрд (рост на 110 % год к году), что также оказалось выше прогноза рынка ($101,87 млрд). $60,1 млрд принёс сегмент гиперскейлеров (hyperscale, рост — 71 %), а $47,5 млрд — сегмент AI Clouds, Industrial, & Enterprise (ACIE, рост — 195 %), который включает облачные платформы для ИИ, промышленные и корпоративные решения. Выручка сегмента Edge Computing составила $7,2 млрд (рост год к году на 42 %).

На текущий квартал NVIDIA прогнозирует рост выручки примерно на 90 % — до $130 млрд ± 3,0 %. Хотя по сравнению с предыдущим кварталом темпы роста несколько замедляются, это всё равно заметно превышает средний прогноз аналитиков в $125,1 млрд (по данным LSEG).

Как и ранее, NVIDIA не учитывает в своём прогнозе выручку от поставок ускорителей для ЦОД в Китае. На фоне сообщений о связи Дженсена Хуанга с предпринимательницей, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР и контрабандных поставках чипов NVIDIA, понедельник Министерство торговли США объявило о введении ограничений, которые полностью запрещают передачу чипов NVIDIA в аренду китайским компаниям, что создаёт риски для выручки компании. Попутно NVIDIA сама отказалась от поставок даже разрешённых к экспорту чипов, которые, впрочем, власти Китая тоже не жалуют.

Одним из главных вопросов, волновавших инвесторов, было то, откажется ли NVIDIA от своего прежнего прогноза — роста выручки на 70 % к концу финансового года, завершающегося в январе 2028 года. Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress), ныне исполняющая обязанности гендиректора после отставки Дженсена Хуанга, напротив, повысила годовой прогноз роста до 75 %. Она подчеркнула, что, несмотря на все произошедшие события, «в NVIDIA всё идёт своим чередом».

Говоря о прогнозе, Кресс сообщила, что он «учитывает готовность ЦОД, устойчивость и долгосрочный характер спроса со стороны клиентов, а также их доступ к капиталу»: «За последнюю неделю руководство компании проявило твёрдую позицию, поддержав как наши текущие финансовые результаты, так и всех наших сотрудников по всему миру. Не забывайте: у нас работают лучшие специалисты в области технологий, а наша дорожная карта рассчитана на многие годы вперед и соответствует мировому уровню. С точки зрения бизнеса это крайне важно».

Колетт Кресс также рассказала, что в текущем году на долю передовых исследовательских лабораторий — таких, как OpenAI, Anthropic и другие — придётся около 15 % выручки компании в сегменте ЦОД. Это указывает на то, что они теперь предпочитают аренде мощностей у облачных провайдеров создание собственной инфраструктуры ЦОД. «По мере того как передовые модели становятся всё более совершенными, их внедрение и генерируемая ими выручка стремительно растут: так, к концу октября годовой показатель выручки Anthropic достиг $181 млрд», — сообщила Кресс.

Также значительная часть выручки NVIDIA поступает от неооблаков. Покупка этими клиентов в значительной мере финансируется NVIDIA. Кресс сообщила аналитикам, что компания продолжит помогать неооблакам и передовым исследовательским лабораториям (frontier labs) получать земельные участки, энергоресурсы и мощности ЦОД, необходимые для развития. Она также отметила, что NVIDIA готова рассмотреть возможность разделения доходов, получаемых от таких провайдеров, в дополнение к выручке от первоначальных продаж своей продукции — при условии соблюдения определённых требований.

По словам Кресс, на текущий момент общая сумма обязательств NVIDIA перед неооблаками до 2032 года превышает $32 млрд. При этом она отметила, что эти обязательства вступают в силу только в случае, если те смогут «привлечь финансирование, необходимое для закупки инфраструктуры для ЦОД, а соответствующие вычислительные мощности будут развёрнуты и введены в эксплуатацию».

Еще один показатель, который отслеживается участниками рынка, — валовая рентабельность NVIDIA. В прошедшем квартале NVIDIA превзошла прогнозы Уолл-стрит по этому показателю: скорректированная валовая рентабельность по итогам квартала составила 74,9 %, что выше ожиданий аналитиков в размере 74 %. Тем не менее маржа компании немного снизилась по сравнению с показателем предыдущего квартала в размере 75 %, что объясняется наращиванием производства ускорителей Rubin.

Несмотря на рост котировок на постмаркете, акции NVIDIA за последний месяц подешевели на 24 %, а в минувшую пятницу завершили снижением шестую неделю подряд. Это самая продолжительная серия падений для компании с 2012 года; сейчас её акции торгуются на минимальных отметках с июля 2025 года.

Спад начался за несколько недель до того, как стало известно о внебрачных связях Хуанга. В начале месяца рыночная капитализация NVIDIA достигла $5,7 трлн, и аналитики прогнозировали, что ещё до ноября компания станет первой в мире, чья стоимость превысит $6 трлн. Однако вместо этого акции пошли на спад на фоне общей распродажи бумаг технологических компаний, связанных с ИИ из-за растущих опасений по поводу возможного замедления развития ИИ-индустрии. Ситуацию усугубили результаты промежуточных выборов, по итогам которых демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом США, что вызвало у инвесторов тревогу относительно будущего дата-центров и спровоцировало многодневную распродажу акций. На прошлой неделе большинство акций, связанных с ИИ, начали восстанавливаться, но не у NVIDIA, вокруг которой начал разрастаться скандал из-за романов Хуанга.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: