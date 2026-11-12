Былые заслуги не помогли — NVIDIA уволила основателя и гендиректора Дженсена Хуанга

NVIDIA объявила об отставке основателя и гендиректора компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Также он был выведен из состава совета директоров компании. Решение об этом было принято на сегодняшнем заседании совета директоров, в который входит 11 независимых участников. Решение вступает в силу немедленно.

На время поиска кандидатуры на пост генерального директора руководство компанией перешло к Колетт Кресс (Colette Kress), занимающей в настоящее время должность исполнительного вице-президента и финансового директора NVIDIA. При этом она продолжит выполнять свои текущие обязанности — вплоть до назначения постоянного преемника.

Совет директоров также назначил Харви К. Джонса (Harvey C. Jones) первым в истории председателем совета директоров. Джонс — предприниматель, руководитель в сфере технологий и активный венчурный инвестор. Сообщается, что он занимал посты генерального директора и исполнительного председателя совета директоров компании Synopsys. Совет директоров уже начал поиск кандидата на должность генерального директора и будет рассматривать как внутренних, так и внешних претендентов.

Также совет директоров и вся компания выразили благодарность Дженсену за его неоценимый вклад как в деятельность компании, так и в развитие всей отрасли. Причиной отставки Дженсена Хуанга стал разразившийся шпионский скандал, сопровождающийся публикациями о его внебрачных связях, что привело к значительному падению акций NVIDIA.

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