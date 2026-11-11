Коллективный иск к NVIDIA и Дженсену Хуангу уронил капитализацию компании на $429 млрд за два дня

Акционеры NVIDIA подали коллективный иск против компании и её главы Дженсена Хуанга (Jensen Huang), обвинив их в том, что те обманули инвесторов, не раскрыв данные о романтических отношениях генерального директора с женщиной, предположительно работающей на китайскую разведку, сообщает Datacenter Dynamics. На этом фоне капитализация компании стремительно снизилась.

Иск подан в федеральный суд Калифорнии на фоне падения акций компании на 4 % в понедельник, 9 ноября — после того, как Хуанг фактически подтвердил данные о романе в обращении к клиентам и сотрудникам, хотя обошёлся иносказаниями. В результате, по данным YChart, капитализация NVIDIA упала приблизительно на $193 млрд по итогам торгов 9 ноября, а к концу 10 ноября — $429 млрд.

Иск возглавил Марк Кирстенмахер (Mark Kistenmacher), представляющий интересы инвесторов, купивших акции между 9 октября 2025 года и 8 ноября 2026 года. Какой компенсации требуют истцы, пока не раскрывается. После публикации в The New York Times, Хуанг фактически признал факт супружеской измены. Женщина Элис Хуанг (Alice Huang) была руководителем облачной сингапурской компании Megaspeed, уже внесённой США в чёрный список за вероятную контрабанду чипов в Китай.

В прошлом году американские спецслужбы, следившие за Megaspeed и Элис Хуанг, обнаружили связь последней с главой NVIDIA. По данным американских властей, женщина пыталась получить от Хуанга информацию и доступ к чипам NVIDIA. При этом Megaspeed, купившая оборудование компании на $2 млрд, отрицает причастность к контрабанде. После первоначальной публикации Хуанг назвал историю «беспочвенными спекуляциями» и заявил, что отношения с Элис Хуанг были связаны исключительно с деятельностью Megaspeed и носили «совершенно нормальный» характер.

Неделю спустя он фактически признал факт романтических отношений с Элис, но не прокомментировал данные о вероятном шпионаже. 8 ноября совет директоров объявил о начале независимого расследования в свете публикаций о том, что основатель и генеральный директор стал объектом внимания иностранной разведки. В компании подчёркивали, что данных о том, что национальная безопасность США или конфиденциальные данные NVIDIA оказались под угрозой, нет.

Президент США уже заявил, что ФБР занимается расследованием отношений Хуанга с возможной шпионкой. В КНР назвали предположения о причастности Пекина к шпионской операции «безосновательными» и «не более чем попыткой очернить Китай». Всего с начала октября компания потеряла около $1,8 трлн капитализации, после скандала с Хуангом падение акций ускорилось.

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