NVIDIA ограничила сотрудничество облачных провайдеров с Китаем

NVIDIA потребовала, чтобы выступающие её партнёрами облачные провайдеры оказывали не связанным с Китаем компаниям не менее 51 % услуг, сообщает Financial Times. Официальных документов компания по данному вопросу не издавала — требования доводятся до сведения клиентов в устной форме через отделы продаж и региональные подразделения производителя.

Новые нормы касаются всех клиентов NVIDIA, а не только ЦОД в Азии, услугами которых пользуются китайские компании, лишённые возможности закупать передовые американские ИИ-ускорители. Требования распространяются только на новые контракты, но не на действующие соглашения.

«ЦОД и облачная инфраструктура, созданные на базе американских чипов, выступают фундаментом, необходимым для разработчиков моделей и приложений из США для конкуренции на мировом рынке. Сформированная политика США поощряет использование американской инфраструктуры в облачных сервисах по всему миру, способствуя укреплению позиций США, их влияния и созданию рабочих мест в стране», — заявил представитель NVIDIA.

Американские власти пытаются пресекать действия посредников, которые в обход экспортных ограничений поставляют в Китай передовые ускорители, формируя тем самым чёрный рынок в стране. Вашингтон также стремится ограничить китайским компаниям доступ к облачным ресурсам, которые работают на передовых ускорителях. Инициатива, «безусловно, нанесёт ущерб бизнесу», если NVIDIA будет строго следить за соблюдением требований, заявили в одной из сингапурских компаний, потому что найти не связанных с Китаем клиентов довольно сложно.

NVIDIA ужесточила политику поставки ИИ-ускорителей в Китай, из-за чего у местных технологических компаний образовался дефицит передовых вычислительных мощностей. Наглядным примером стала продажа в Китае комплекта ускорителей NVIDIA B300 за ¥18,5 млн ($2,8 млн) — на международном рынке он официально стоит $600 тыс., а в Китай их продажа запрещена.

Производитель составил «белый список» организаций, прошедших его проверки на соответствие требованиям, направленным на предотвращение продаж её оборудования в Китай — в результате число азиатских клиентов NVIDIA сократилось более чем вдвое, а объём контрабандных поставок её продукции в страну действительно сократился. Это вынудило китайские технологические компании изыскивать возможности арендовать вычислительные мощности у зарубежных облачных провайдеров.

Ранее китайская Tencent договорилась с Oracle об аренде 100 тыс. передовых ускорителей; ByteDance обеспечила себе доступ к 36 тыс. чипов, заключив соглашение с Aolani Cloud из Юго-Восточной Азии — при этом ещё в январе Палата представителей США приняла «Закон о безопасности удалённого доступа», который запрещает китайским компания доступ к передовым ускорителям в ЦОД за пределами КНР.

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