Oracle отказалась от облачной ИИ-сделки с Tencent, лишившись многомиллиардного контракта

Oracle расторгла контракт с китайским облачным провайдером Tencent. Стороны прекратили сотрудничество всего через несколько недель после подписания соглашения стоимостью $7 млрд, в рамках которого Tencent должна была арендовать 100 тыс. передовых ИИ-ускорителей в ЦОД Oracle в Юго-Восточной Азии, сообщает Datacenter Dynamics.

Договор аренды позволил бы Tencent получить доступ к ускорителям в ЦОД Oracle — передовые чипы недоступны в Китае из-за экспортных ограничений США. Предполагалось, что благодаря сделке Tencent будет совершенствовать на мощностях американского IT-гиганта свои ИИ-модели и инструментарий на основе ИИ-агентов — по примеру Alibaba и ByteDance.

По данным The Financial Times, после заключения сделки американские власти выразили Oracle свою обеспокоенность. При этом Tencent, в свою очередь, посетили представители властей провинции Гуандун, попросив поддержать китайских производителей ускорителей.

Новость появилась вскоре после того, как NVIDIA призвала своих партнёров на рынке ЦОД сократить долю услуг, предоставляемых китайским клиентам. По некоторым данным, компания потребовала предоставлять минимум 51 % своих услуг «некитайским» клиентам. При этом никаких письменных распоряжений не поступало, их отдали устно.

Хотя Oracle, по слухам, расторгла контракт с Tencent, у неё имеются действующие соглашения с ByteDance — владельцем TikTok. Ранее именно на площадках Oracle размещались мощности социальной сети в США, а позже американская компания вошла в консорциум, купивший американское подразделение TikTok для сохранения его работы в стране.

Tencent стремится наращивать свои вычислительные мощности. Ранее компания в основном использовала их для внутренних нужд, связанных с разработкой ИИ-сервисов. В мае появилась информация, что до конца года, по мере роста поставок ИИ-ускорителей китайского производства, компания намерена расширить возможность облака Tencent Cloud и ускорить развитие соответствующего направления. В компании подчёркивают, что специально отложили монетизацию ИИ-возможностей в Tencent Cloud, поскольку одновременно направлялись ресурсы для поддержки ряда внутренних ИИ-проектов.

В августе Tencent сообщала о намерении открыть облачный регион в Малайзии, а ещё в начале 2026 года компания объявила о намерении расширить международное присутствие, в т.ч. на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Большая часть инфраструктуры Tencent находится в Азии, но также имеются облачные регионы и в Северной Америке (в Кремниевой долине, Вирджинии и Торонто), в Европе (Франкфурте) и Южной Америке (Сан-Паулу).

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: