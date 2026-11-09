Совет директоров NVIDIA начал расследование в отношении главы компании Дженсена Хуанга в связи со шпионским скандалом

Совет директоров NVIDIA инициировал расследование в отношении главы компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang) после того, как появилась информация о его связи с женщиной, которую американские власти считают вероятной китайской разведчицей, сообщает The Register. В минувшее воскресенье совет директоров опубликовал официальное заявление на этот счёт, заявив о начале «независимого расследования».

Ключевым источником стала публикация The New York Times, в которой сообщалось, что американские спецслужбы занялись расследованием деятельности женщины, известной под именами Элис Хуанг (Alice Huang) и/или Хуанг Ле (Huang Le). Предполагается, что та передавала Пекину разведывательную информацию. В своей истории издание использовало определение «близкие отношения» для описания контактов Хуанга как с данной женщиной, так и с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). В воскресенье оно сообщило, что с женщиной, по мнению американских властей, бизнесмена связывали «романтические» отношения.

Предполагается, что Элис Хуанг — гражданка Китая, работавшая на базирующуюся в Сингапуре компанию Megaspeed, купившую немало оборудования NVIDIA и уже попавшую под санции. Власти США подозревают, что оно было приобретено, чтобы обеспечить доступ к передовым технологиям китайским пользователям. В частности, оборудование предполагалось использовать или в дата-центрах за пределами Китая, или непосредственно поставлять его в КНР.

США годами запрещали или ограничивали экспорт передовых чипов в КНР, отчасти из-за опасений, что китайские военные смогут использовать их в своих целях для создания систем, способных подорвать военное превосходство США. В этом свете любые отношения Хуанга с сотрудницей китайской разведки вызвали бы сильную обеспокоенность. В компании заявили, что общение Дженсена и Элис Хуанг носило исключительно обычный характер контактов генерального директора с представителем клиента и угроз интеллектуальной собственности компании или национальной безопасности США эти контакты не представляли.

Вскоре после публикации заявления совета директоров NVIDIA Хуанг признал, что его поведению в отношении семьи нет оправдания и он сожалеет о случившемся. Также он поддержал решение совета директоров о начале расследования и заявил, что намерен оказать ему «полное содействие». По его словам, руководство NVIDIA — величайшая привилегия в его жизни и коллеги из компании, в том числе работавшие с ним десятилетиями, акционеры и партнёры «заслуживали от него большего».

Хуанг заявил, что любит страну и компанию и намерен защищать NVIDIA и помогать защите национальной безопасности США. Бизнесмен подчеркнул, что гордится тем, что является американцем и благодарен за это. При этом никаких данных о «романтическом» характере отношений между Хуангом и гражданкой Китая в заявлениях совета директоров и бизнесмена не имеется.

Не менее загадочным The Register называет и отношения Хуанга с Сингапуром, на долю которого приходится до 22 % выручки NVIDIA в некоторые периоды. Развернуть всё купленное оборудование в стране нет никакой возможности. Комментируя такую странность, в NVIDIA заявляли, что сингапурский бизнес покупает оборудование от имени конечных пользователей в других странах. При этом подчёркивалось, что такие сделки не используются для обхода санкций.

Хотя NVIDIA не особенно часто оказывается в центре скандалов, в 2022 году компания признала, что ранее вводила общественность в заблуждение относительно влияния криптомайнинга на продажи своих игровых решений. Кроме того, КНР инициировала в отношении компании антимонопольное расследование, а власти США, возможно, рассматривали аналогичные меры. Тем не менее, Дженсен Хуанг никогда не пользовался репутацией бизнесмена, балансирующего на грани законности на регулярной основе. Кроме того, для принятия важных единоличных решений он не владеет достаточным количеством акций NVIDIA и достаточным количеством голосов при голосовании.

Другими словами, не исключено, что глава крупнейшего в мире производителя ИИ-ускорителей и оборудования совершил вполне человеческую ошибку. Так или иначе, продукция NVIDIA нередко попадает в новости в связи со скандалами, касающимися контрабанды передовых ИИ-решений в Китай. Так, в марте сообщалось, что в США предъявили обвинения трём людям, связанным с производителем ИИ-серверов Supermicro, включая его соучредителя, в сговоре с целью контрабанды передовых чипов NVIDIA в КНР и нарушении американского экспортного контроля, запрещающего их продажу в Китай без лицензии.

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