Таможня не даёт добро: сотни тысяч ИИ-ускорителей NVIDIA застряли в Гонконге в ожидании разрешения на импорт

Около 600 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA H200 хранятся в Гонконге, ожидая начала поставок на территорию материкового Китая. По словам источников, знакомых с вопросом, Пекин пока не одобрил крупномасштабный импорт несмотря на высокий спрос со стороны китайских технологических компаний, сообщает Reuters. Власти информацию не комментируют.

Количество скопившихся чипов отражает нежелание Пекина усиливать зависимость от американских технологий. В то же время китайским компаниям очень нужны решения NVIDIA для обеспечения растущего спроса на ИИ-вычисления. В последние месяцы Китай уже разрешил импорт в страну некоторых ускорителей, по имеющимся данным некоторые ключевые китайские интернет-компании уже приобрели приблизительно по 10 тыс. ускорителей NVIDIA H200. По словам трёх источников, небольшое количество чипов было поставлено через посредников и «непрямыми» маршрутами, хотя сколько именно, достоверно неизвестно.

Экспортные ограничения, принятые в США в 2022 году, должны были затруднить доступ Китая к передовым чипам NVIDIA и оборудованию для производства передовых полупроводников. Поскольку официальные каналы поставок ограничены, китайские покупатели обращаются к посредникам и активно прибегают к «непрямым» поставкам (в том числе контрабандой), что ведёт к росту цен на ускорители на «неофициальном» рынке.

Так, по данным Reuters, к концу октября ИИ-сервер с восемью H200 предлагался на территории материкового Китая за ¥6 млн ($900 тыс.), приблизительно втрое дороже, чем годом ранее. Серверы на основе более новых ускорителей NVIDIA Blackwell, в отношении которых действуют экспортные ограничения США, стоили более ¥20 млн.

Модель H200 оказалась в центре внимания на фоне противостояния Вашингтона и Пекина. США запрещали экспорт ускорителей этой модели в Китай до тех пор, пока в прошлом году президент США не дал NVIDIA разрешения на их поставки одобренным властями США китайским компаниям. Однако Пекин наложил собственные ограничения на импорт H200, не желая усугублять зависимость от американских технологий. В июле сообщалось, что китайские власти предписывали компаниям, включая Alibaba, ByteDance и DeepSeek, получать разрешения на покупку ограниченных количеств H200 для обучения ИИ-моделей.

Сообщалось, что всего была одобрена покупка менее 200 тыс. чипов, поскольку Пекин хочет, чтобы китайские компании покупали для инференса чипы местного производства. В октябре сообщалось, что ByteDance, Alibaba и Tencent заказали более 3 млн экземпляров NVIDIA RTX Pro 5500 — это менее производительные ускорители, допущенные к экспорту, совокупная официальная стоимость превысила $35 млрд.

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