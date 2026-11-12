Совет директоров NVIDIA решает судьбу Дженсена Хуанга и ищет преемника на пост CEO

Совет директоров компании NVIDIA собрался 11 ноября для решения о возможном увольнении главы компании Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Полупроводниковый гигант пытается справиться с последствиями шпионского скандала, сопровождающегося публикациями о внебрачных связях бессменного генерального директора NVIDIA, сообщает Reuters.

Ещё в воскресенье совет директоров выразил доверие Хуангу и команде его руководителей, но теперь бизнесмен может быть отстранён от управления компанией согласно её внутренним правилам большинством голосов директоров вне зависимости от наличия оснований. В совете NVIDIA 11 директоров и все, кроме самого Хуанга, могут считаться независимыми.

Только за 9–10 ноября акции значительно упали, а капитализация потеряла на фоне коллективного иска к компании и Хуангу более $400 млрд на фоне слухов о возможном увольнении бизнесмена. По данным Reuters, если тенденция сохранится, потери могут составить уже около $600 млрд с момента объявления о расследовании отношений генерального директора с Элис Хуанг (Alice Huang) — возможно, китайской шпионкой и одним из топ-менеджеров сингапурской компании Megaspeed, вероятно, участвовавшей в контрабанде подсанкционных полупроводников в Китай.

Новость о том, что спецслужбы США расследуют её причастность к организации поставок, повлекло за собой цепочку событий, в результате которых совет директоров инициировал собственное расследование, а законотворцы стали добиваться ужесточения правил экспорта чипов в Китай.

По словам представителя Minotaur Capital, владеющей акциями NVIDIA, рынок начинает рассматривать сценарий, при котором компания может остаться без своего основателя, причём риск назван «наиболее вероятным». В результате ухода Хуанга может возникнуть «вакуум власти» в NVIDIA — Хуанг создал компанию и развивал её более 30 лет. Теперь компания играет ключевую роль в противостоянии США и Китая на рынке ИИ, а также в глобальном буме ИИ в целом.

У 63-летнего Хуанга нет очевидного преемника, зато ему принадлежит 3,6 % акций компании, а в его прямом подчинении имеются десятки её руководителей, поэтому он до сих пор в значительной степени сохраняет контроль над бизнесом. Издание Bloomberg сообщало в среду, что совет директоров NVIDIA уже работает со сторонней компанией для поиска потенциальных руководителей на замену Хуангу. Среди претендентов называют финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress), которая занимает свой пост более 10 лет, Иэна Бака (Ian Buck), курирующего бизнес компании в сфере ЦОД.

Кризис руководства разразился за несколько дней до финансового отчёта компании и оглашения её планов на будущее — отчёт должен выйти 17 ноября. Ранее The New York Times сообщала, что у Хуанга была внебрачная связь и в самой компании — с Кимберли Пауэлл (Kimberly Powell), вице-президентом по направлению здравоохранения. Сам Хуанг отказался комментировать слух.

На фоне скандала снизились фьючерсы на американские акции. Фьючерсы на индекс Nasdaq упали на 1 % 11 ноября, на дополнительных торгах на 2 % подешевели и акции Micron, акции CoreWeave — на 6 %, а акции конкурентов AMD и Broadcom подорожали на 4 % и 3 % соответственно. В Азии акции Samsung Electronics выросли 12 ноября на 1 %, а SK Hynix упали на 2 %. По словам инвесторов и аналитиков, в ближайшей перспективе спрос на чипы NVIDIA вряд ли упадёт, но может пострадать более широкий круг компаний, поддерживаемых NVIDIA, в первую очередь строящих дата-центры для размещения чипов компании.

По словам президента США Дональда Трампа (Donald Trump), он разговаривал с Хуангом в понедельник, и глава NVIDIA сообщил, что не знал о том, что женщина, с которой его связывают, была шпионкой. Тем временем бизнесмену может грозить вызов для дачи показаний перед Конгрессом США. В среду издание Axios сообщало со ссылкой на китайские источники, что министр торговли США Говард Лютник (Howard Lutnick) затормозил реализацию планов Трампа по ужесточению мер против компаний, подозреваемых в перепродаже чипов NVIDIA в Китай, хотя сам министр не ответил на запрос журналистов.

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