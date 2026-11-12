SpaceX разрабатывает стоечную систему Kessel на базе NVIDIA VR200 NVL72

SpaceX ведёт разработку собственной стоечной системы на платформе NVIDIA Vera Rubin NVL72 — её отличительной особенностью является отказ от традиционных кабельных соединений в пользу массивной 84-слойной печатной платы, сообщает Tom’s Hardware. Одна из возможных целей такого решения — использование системы в орбитальных ЦОД.

Система с кодовым именем Kessel включает 36 CPU Vera, 72 GPU Rubin, девять лотков с коммутаторами NVLink и принципиально иную архитектура интерконнекта. Компания Илона Маска (Elon Musk) закупает оборудование напрямую у NVIDIA, но прочие компоненты она приобретает самостоятельно, обеспечивая себе более полный контроль над цепочкой поставок аппаратного обеспечения.

Система Kessel сохранила базовую конфигурацию NVIDIA Vera Rubin NVL72 с 72 GPU, распределёнными по 18 вычислительным модулям с девятью коммутаторами NVLink. В отличие от стандартного решения NVIDIA, где используются внутренние кабельные блоки NVLink, SpaceX намерена размещать вычислительные и коммутационные модули «спина к спине» вокруг пассивной центральной печатной платы. Такая архитектура напоминает уменьшенную версию системы NVIDIA Kyber с 576 ИИ-ускорителями в 144 узлах, где для соединения вместо кабелей также используется печатная плата. Есть версия, что данная конструкция предназначается как для наземного, так и для орбитального применения.

84-слойная печатная плата является самой характерной особенностью Kessel — она изготавливается с использованием медных ламинатов марки M10 со сверхнизким уровнем потери сигнала. Для сравнения, архитектура NVIDIA Kyber предусматривает объединительную 156-слойную плату на основе ламинатов M9. Сокращение количества слоёв почти вдвое способно существенно упростить процесс производства и повысить выход годных изделий, но применение более совершенных медных ламинатов грозит ростом затрат на материалы. В любом случае, изготовить 84-слойную печатную плату чрезвычайно сложно.

Переход на использование платы в качестве интерконнекта может упростить сборку системы благодаря исключению множества высокоскоростных кабельных соединений, но едва ли поможет снизить производственные затраты. Для сравнения, современные серверные материнские платы высокого класса обычно содержат от 15 до 20 слоёв; в отладочных серверных платах их число превышает 20, чтобы практически полностью исключить проблемы с передачей электрических сигналов, обусловленные конструкцией самой платы.

Серьёзным препятствием при производстве 84-слойных плат может стать низкий выход годных изделий: достаточно дефекта лишь на одном из слоёв, чтобы непригодной стала вся плата. Таким образом, экономическая целесообразность проекта Kessel будет зависеть от того, смогут ли сэкономленные за счёт самостоятельной закупки компонентов и отказа от кабелей средства компенсировать расходы на создание такой сложной объединительной платы.

Kessel также знаменует собой отход от традиционной для NVIDIA модели поставок на системном уровне — в рамках поколения Vera Rubin она предлагает готовые вычислительные модули и серверные стойки. SpaceX, по имеющимся данным, намерена закупать ИИ-ускорители, CPU, коммутаторы и сетевое оборудование напрямую у NVIDIA, а остальные компоненты — у сторонних поставщиков. С таким подходом она сама сможет выбирать производителей печатных плат, поставщиком компонентов и производственных партнёров, оптимизировать оборудование нужды собственной инфраструктуры, что особенно важно с учётом перспективы орбитальных ЦОД — возможно, это будет способствовать снижению расходов за счёт отказа от посредников. При этом компания берёт на себя больше ответственности за проектирование системы, её проверку, качество производства и управление цепочками поставок — это всё более характерная для гиперскейлеров стратегия.

Для NVIDIA не всё так однозначно. С одной стороны, прямые продажи CPU и GPU грозят снижением выручки от реализации готовых печатных плат; с другой, и прочие крупные клиенты могут принять решение создавать собственные системы на базе технологий NVIDIA. В итоге технологии NVIDIA будут применяться чаще — и это важно, потому что гиперскейлеры сейчас всё активнее внедряют собственные чипы. Но сначала проект Kessel должен обернуться успехом и предложить явные преимущества по сравнению с системами NVIDIA.

Ранее Илон Маск заявил, что NVIDIA стала эксклюзивным партнёром SpaceX — единственным поставщиком ускорителей для ЦОД компании. Две компании уже не первый месяц ведут разработку оптимизированной для орбитальных условиях версии системы NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: