Малайзия выяснит, не реэкспортировала ли ИИ-чипы в Китай компания любовницы Хуанга

Малайзия объявила, что намерена выяснить, не реэкспортировались ли чипы, связанные с подразделением сингапурской облачной компании Megaspeed, на фоне скандала в NVIDIA вновь привлекшей к себе внимание. Заявление малайзийских властей было сделано после того, как один из американских сенаторов предположил, что компанию могли использовать для обхода экспортных ограничений на поставку американских полупроводников в Китай, сообщает Reuters.

Сингапурская Megaspeed оказалась в центре внимания после того, как в СМИ появились публикации о связях одного из её топ-менеджеров Элис Хуанг (Alice Huang) и главой NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), ныне бывшим. Власти США обвиняют Элис Хуанг в шпионаже в пользу КНР, хотя Китай обвинения отрицает. Megaspeed заявляет на своём сайте, что «чрезвычайно серьёзно» относится к требованиям американского законодательства.

Министерство инвестиций, торговли и промышленности Малайзии тем временем сообщило, что местное подразделение Megaspeed — компания Speedmatrix импортировала серверы и ИИ-чипы в качестве арендатора ЦОД. Власти отмечают, что официальные визиты на объекты компании проводились в рамках регулярного мониторинга отрасли. Также было заявлено, что совместно с малайзийской таможней выясняется, не реэкспортировались ли чипы Megaspeed и если такое было, то не нарушали ли такие поставки требования законодательства.

Малайзия ввела экспортный контроль за перемещением высокопроизводительных американских ИИ-чипов в июле 2025 года. Для реэкспорта необходимо получить специальное разрешение, а предоставление таможне ложных данных о подобных товарах считается правонарушением. Министерство заявило, что тесно взаимодействует с американскими и сингапурскими властями и рассматривает возможность ужесточения мер контроля экспорта.

Хотя министерство подчеркнуло, что не отвечает за обеспечение соблюдения мер экспортного контроля, введённых другими странами, все компании, действующие на её территории, должны учитывать подобные ограничения при ведении международных дел. По словам премьер-министра страны, Малайзия готова сотрудничать в ведении любых расследований, хотя просьб о содействии со стороны Сингапура и США пока не поступало.

При этом подчёркивается, что пока нет доказательств того, что связанные с Megaspeed ИИ-чипы вывозились за пределы страны, нет. Вместе с тем ещё в апреле Bridge Data Centres выгнала из своих ЦОД Megaspeed. Оператор ЦОД пошёл на разрыв отношений с Megaspeed после того, как США инициировали расследование относительно структуры собственности компании, желая выяснить, не занималась ли она организацией доступа к передовым ИИ-чипам NVIDIA для Китая в нарушение американских экспортных ограничений.

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