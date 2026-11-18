NVIDIA более не намерена продавать свои ИИ-ускорители H200 в Китай, заявила исполняющая обязанности главы компании Колетт Кресс (Colette Kress) во вторник, сообщает TechCrunch. Компания прекращает пользоваться лазейкой в американском запрете на экспорт передовых полупроводников в КНР.

Доступ Китая к передовым ИИ-ускорителям стал одной из важных тем в беседе с инвесторами после того, как прежний глава Дженсен Хуанг (Jensen Huang) вынужденно покинул свой пост. Заявление сделано в тот же день, что и объявление о создании комитета по надзору за соблюдением требований национальной безопасности и экспортного контроля, а также за управлением рисками, созданного при совете директоров.

Сделка по продаже чипов NVIDIA H200 была согласована Хуангом с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump). Прежние договорённости предполагали, что поставляться ускорители должны были через США со сбором в размере 25 % от их стоимости. Подобный подход вызвал недовольство у «ястребов» в США, требовавших лишить китайские структуры доступа к передовым ИИ-решениям для сохранения первенства США в гонке ИИ. При этом Хуанг долгое время настаивал, что США важнее сохранить активное присутствие на китайском рынке, поскольку закрытие его для американской технологической отрасли является медвежьей услугой для Соединённых Штатов.

По времени уход Хуанга с поста на фоне шпионского/контрабандного скандала совпал с введением новых антикитайских правил. Введённые ограничения запрещают применять передовые американские чипы в иностранных ЦОД, удалённо обслуживающих китайских клиентов.

Инвестиционный банк Jefferies прогнозирует, что эти правила приведут к снижению выручки NVIDIA в сегменте ЦОД в следующем году на $44-62 млрд. При этом новая глава — Колетт Кресс утверждает, что высокий неудовлетворенный спрос на передовые решения вроде Vera Rubin означает, что введение новых правил не окажет влияния на общую выручку компании.

Тем не менее, в долгосрочной перспективе компания может потерять потенциальных клиентов в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Индонезии, поскольку, по некоторым оценкам, до 20 % выручки NVIDIA приходится на спрос, связанный с КНР. Так, выручка подразделения компании в Сингапуре в 2025 году составила $104 млрд, и после публикации NVIDIA перестала публиковать соответствующую статистику.

Даже до того, как NVIDIA запретила экспорт H200 в Китай, тот уже в основном отказался принимать соответствующие ускорители, желая поддержать отечественных производителей. При этом крупные потребители вычислительных мощностей заинтересованы в передовом оборудовании NVIDIA и полагаются в первую очередь на импортные ускорители. Ведущие китайские ИИ-компании ищут способы получать доступ к решениям NVIDIA за пределами КНР. В китайских ИИ-моделях находят следы того, что их обучали на решениях Grace Blackwell, экспорт которых в Китай запрещён.

Весьма вероятно, что обучение проходило в ЦОД вне Китая, но новые правила запрещают использовать ускорители подобным образом, поскольку дата-центры, предлагающие услуги китайским клиентам, тоже не смогут теперь покупать передовые решения NVIDIA. При покупке чипов придётся доказывать американским властям, что услуги не предоставляются китайским структурам. Если подтверждения предоставить не получится, операторам ЦОД, возможно, придётся перейти на альтернативные чипы, в результате чего доля NVIDIA на рынке ИИ-решений дополнительно сократится.

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