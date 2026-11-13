Китайскую любовницу Дженсена Хуанга связали с контрабандой чипов NVIDIA в КНР

Китайская компания, основанная Элис Хуан (Alice Huang), из-за которой разгорелся скандал с гендиректором NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang), приобретала контрабандные ИИ-ускорители. Это оборудование впоследствии появилось в шанхайском ЦОД, связанном с компанией Megaspeed, сообщает Bloomberg.

Часть этих серверов изначально были проданы компании Aperia Cloud Services — базирующемуся в Сингапуре официальному облачному партнёру NVIDIA. Но, судя по документам, оборудование не осталось в Сингапуре, а оказалось в распоряжении компании, учредителем в которой выступала Элис Хуан, после чего попало в крупный ИИ ЦОД Шанхая. Этот проект имеет ряд связей с ней: в частности, учреждённая ей в 2023 году Megaspeed использовала визуализацию данного ЦОД в своей презентации для инвесторов в 2024 году.

Изученные журналистами Bloomberg документы подтверждают, что обширная сеть связанных с ней китайских компаний получила контрабандное оборудование NVIDIA, причём поставка осуществлялась не от Megaspeed, а через другого облачного партнёра американской компании.

Aperia приобрела у Dell 22 сервера с ускорителями NVIDIA H800, продажу которых в Китай Вашингтон запретил в 2023 году. Dell заявила, что «из-за опасений по поводу несанкционированного перемещения оборудования» прекратила все продажи и поддержку Aperia в феврале 2025 года — тогда в Сингапуре был арестован гендиректор Aperia по обвинению в мошенничестве в отношении поставщиков серверов; свою вину он не признал. В мае того же года Дженсен Хуанг заявил, что доказательства контрабанды ускорителей отсутствуют; к моменту ареста Aperia была исключена из списка партнёров NVIDIA и перестала быть клиентом американской компании. Летом этого года руководителям Aperia International, A-Speed Infotech, Aperia Cloud Services (II) и Luxuriate Your Life были предъявлены обвинения в контрабанде подсанкционных чипов NVIDIA в Китай.

Закупленное Aperia у Dell оборудование фигурирует в отчётности подразделения компании Shanghai Longteng Intelligent Computing, основанной Элис Хуан десять лет назад. Речь идёт о 193 установленных в Шанхае серверах, которые передавались в качестве залога для получения финансирования. В документах не уточняется, каким образом было получено оборудование NVIDIA, и участвовала ли Элис Хуан в сделке лично. Официально она в 2017 году передала свою долю в Shanghai Longteng новому акционеру — Хуан Юй (Huang Yu), своей сестре. Та оставалась мажоритарным владельцем компании вплоть до января 2026 года, когда развёрнутые в Шанхае серверы передали в залог. Общая стоимость переданного в залог оборудования составила ¥485 млн ($73 млн). Помимо серверов Dell, это были 52 машины Supermicro с NVIDIA H100 или H200.

В Supermicro, которая сама вляпалась в скандал с поставками подсанкционных ИИ-чипов NVIDIA в КНР, заявили, что не продавали серверы связанным с ЦОД в Шанхае китайским компаниям, и не имеют отношения к этому объекту под названием «Проект „Дельта реки Янцзы“» (Yangtze River Delta Project). Этот проект, однако, имеет ряд связей с Элис Хуан — его президентом является Кан Вэй (Kang Wei), её давний деловой партнёр, которого в ряде случаев представляли как близкого ей человека. В 2010-х годах он познакомился с Дженсеном Хуангом. Кан также выступает одним из руководителей частной инвестиционной компании Shanghai Hexi, которая предоставляла ЦОД финансовую поддержку, и в которой Элис Хаун также ранее работала.

В 2024 году в презентации для инвесторов Megaspeed она использовала визуализацию «Проекта „Дельта реки Янцзы“», представляя его как свой крупнейший объект в сфере ИИ — ЦОД, расположенный в неназванной стране. Другая компания, Shanghai Shuoyao, выступающая своего рода двойником Megaspeed, размещала вакансии для инженеров, которые должны были работать с ускорителями NVIDIA H100, H200 и др. Вакансии были привязаны к адресу в полукилометре того же объекта.

Помимо оборудования от Supermicro и Dell, компания Shanghai Longjie в качестве обеспечения по тем же кредитам использовала 119 серверов Gigabyte — их конфигурацию установить не удалось. Из других материалов следует, что Shanghai Longteng приобрела больше серверов, чем было представлено в качестве обеспечения по двум кредитам. В период с мая по июнь 2024 года одна из дочерних структур приобрела «вычислительные серверы» на сумму ¥747 млн ($112 млн) и установила их на объекте «Проекта „Дельта реки Янцзы“» — конкретные модели и поставщики оборудования в документах не указаны.

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