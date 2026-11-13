Уход гендиректора NVIDIA вызвал потрясения на мировых рынках

После того, как генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) покинул свой пост из-за разразившегося шпионского скандала и пошатнувшейся репутации из-за внебрачных связей, акции компании резко упали, вызвав потрясения в технологическом секторе и волнения на мировых рынках, пишет The New York Times.

На фоне усиливающейся распродажи аналитики массово понизили рейтинги акций NVIDIA. В частности, понизили рейтинг аналитики Bernstein, существенно снизив целевую цену её акций. Аналитики RBC Capital Markets также значительно ухудшили прогноз по акциям компании, указав на отсутствие официального плана преемственности на посту генерального директора. «Остается открытым вопрос: найдётся ли человек, способный повторить уникальное сочетание качеств господина Хуанга — его техническое видение, талант к созданию экосистем и способность выступать в роли глобального лица революции в области искусственного интеллекта?» — отметили они.

На открытии торгов в четверг акции NVIDIA подешевели на 14 %, продолжив снижение, из-за которого только за текущий месяц рыночная стоимость компании сократилась более чем на $1 трлн. В общей сложности с пиковых значений, достигнутых в начале октября, акции упали на 27 %. К концу утра котировки начали восстанавливаться, отыграв большую часть потерь.

Смена руководства NVIDIA — временным гендиректором назначена финансовый директор Колетт Кресс (Colette Kress) — создала для инвесторов ситуацию неопределённости вокруг одного из главных символов ИИ-бума, а также породила вопросы о том, как проблемы компании могут повлиять на экономику в целом.

В четверг наиболее заметное падение акций затронуло облачных провайдеров, состоящих в стратегическом партнёрстве с NVIDIA: бумаги CoreWeave подешевели почти на 8 %, а акции Nebius — почти на 17 %. Акции Marvell Technology опустились на 2,5 %, акции компании Oracle, расширяющей сотрудничество с NVIDIA в области поставок ИИ-чипов, подешевели на 1,2 %. Напротив, акции конкурентов NVIDIA продемонстрировали рост: ценные бумаги AMD прибавили почти 3 %, а Broadcom — более 4 %.

Динамика акций производителей чипов оказалась разнонаправленной: индекс полупроводниковых компаний Philadelphia SE Semiconductor снизился на 0,9 % (ранее падение достигало 3,7 %). Американский фондовый рынок в целом, поначалу находившийся под давлением из-за проблем NVIDIA, во второй половине дня в четверг продемонстрировал небольшой рост: индекс S&P 500 поднялся на 0,2 %, а технологический индекс Nasdaq — на 0,1%.

Трудности NVIDIA отразились и на мировых рынках. Акции тайваньской компании TSMC, производящей чипы NVIDIA, упали почти на 2 %. В то же время южнокорейская Samsung, конкурирующая с NVIDIA в ряде направлений, прибавила 1 %. Акции крупнейшей технологической компании Европы — нидерландской ASML — подешевели менее чем на 1 %.

Подешевели и акции производителя систем хранения данных SanDisk, а также компаний Micron Technology и SK hynix, выпускающих чипы памяти. Акции Intel упали на 2 % — NVIDIA является одним из её инвесторов. На фоне рыночных потрясений, произошедших на прошлой неделе, NVIDIA уступила Apple звание крупнейшей публичной компании в мире.

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