Anthropic арендовала у Microsoft ИИ-мощности ещё на $4,3 млрд

В поданных Anthropic в преддверии IPO документах указывается, что компания заключила с Microsoft соглашение о выделении новых вычислительных мощностей. Объём соглашений увеличился на сумму $4,3 млрд, сообщает The Information.

В начале ноября в документах компании указывалась информация о том, что совокупные финансовые обязательства, принятые Anthropic, составляли $895,4 млрд, практически все из них связаны с вычислительными мощностями и инфраструктурой. Из них Anthropic обязалась потратить на аренду мощностей у Google $121,3 млрд, у SpaceX — $120,5 млрд, у Amazon — $110 млрд и у Microsoft — $44,9 млрд. Кроме того, у Anthropic есть действующие контракты с Nscale, Akamai и CoreWeave.

Теперь совокупная стоимость соглашений с Microsoft оценивается в $47,2–49,2 млрд, облачные расходы компании вырастут ещё на $4,3 млрд. Кроме того, в поданных перед IPO документах также отмечается, что контракт с неооблачной Lambda на сумму $34,9 млрд (часть более крупного соглашения на $41,3 млрд) теперь имеет право расторгнуть любая из сторон.

В августе 2026 года Anthropic и Lambda заключили соглашение об аренде вычислительных мощностей на $34,9 млрд с правом расторжения договора по инициативе любой из сторон, если Lambda не обеспечит аренду необходимой площадки к определённой дате. Lambda не смогла выполнить условия сделки, поэтому она может быть расторгнута. Тем не менее, по данным Anthropic, пока ни одна из сторон не направила уведомление о расторжении договора, и делать этого сама Anthropic не намерена.

По итогам III квартала Anthropic отчиталась об операционной прибыли в объёме. Для сравнения, кварталом ранее она составила $974 млн. В основном в компании объяснили это характером краткосрочных соглашений об аренде вычислительных мощностей. В новом документе изложены планы Anthropic, касающиеся IPO. Компания сообщила, что намерена разместить обыкновенные акции класса A по цене $70–$78, рассчитывая на оценку в $1,4 трлн. Ранее сообщалось, что на фоне турбулентности на рынке ИИ-технологий, в очереди на IPO осталась только Anthropic.

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