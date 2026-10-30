NVIDIA ведёт переговоры о кредитных гарантиях для Nscale в сделке с Anthropic

Компания NVIDIA ведёт переговоры о предоставлении неооблачному ИИ-провайдеру Nscale кредитных гарантий на миллиарды долларов. Эти гарантии призваны поддержать привлечение заёмного финансирования для строительства ЦОД в интересах Anthropic, сообщает The Information.

По информации издания, такие гарантии помогут финансированию строительства инфраструктуры, а также ИИ ЦОД Nscale в Западной Вирджинии, мощностями которого рассчитывает пользоваться Anthropic. Тем временем NVIDIA является инвестором Nscale.

По данным источников, соглашение пока не подписано, поэтому его условия могут измениться со временем. Сама NVIDIA, Nscale и Anthropic информацию пока не комментируют.

Разработчик ИИ Claude — компания Anthropic заключила сделку с Nscale в августе. Компания намерена потратить $45 млрд на аренду вычислительных мощностей в кампусе ЦОД Nscale в Западной Вирджинии.

Также Nscale ведёт переговоры о продаже около 460 МВт вычислительных ИИ-мощностей для обеспечения ещё одного проекта Anthropic, который обойдётся последней тоже около $45 млрд.

Новости появились на фоне данных о том, что компании вроде CoreWeave и Firmus, также поддерживаемые NVIDIA, столкнулись с проблемами из-за опасений инвесторов, связанных с долговым финансированием масштабного строительства ИИ-инфраструктуры.

В частности, не так давно акции CoreWeave и других неооблачных компаний значительно подешевели на фоне опасений инвесторов, а Firmus пришлось отказаться от IPO из-за их недостаточного интереса.

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