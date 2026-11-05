У неооблачных партнёров Microsoft возникли задержки со строительством ИИ ЦОД

В ходе обсуждения квартального отчёта финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) сообщила, что из-за задержек со стороны неооблачных провайдеров расходы корпорации на ИИ-инфраструктуру оказались ниже ожидаемых; прогноз капзатрат на год пришлось снизить на $5 млрд. Спутниковые снимки помогли установить причину произошедшего, пишет Business Insider.

Новость спровоцировала падение акций неооблачных провайдеров, усилив опасения, что эти молодые компании не смогут выполнить свои многомиллиардные обязательства. В Microsoft конкретных партнёров не назвали, но, согласно проведённому исследовательской фирмой Aterio анализу, проблемы могут быть связаны с проектами ЦОД компаний IREN и Nebius.

В рамках соглашения с Microsoft на сумму $9,7 млрд IREN возводит в Техасе четыре ЦОД. На объекте Horizon 4, показала спутниковая съёмка от 21 октября, отсутствуют резервные генераторы и системы охлаждения. Существует вероятность, что до конца года объект не сдадут. Ранее IREN призналась, что при строительстве объекта Horizon 1 возникла задержка из-за нехватки оборудования — Microsoft приняла объект в августе.

Оператор ЦОД DataOne строит в Нью-Джерси второй объект для Nebius в рамках сделки с Microsoft на $17,4 млрд. По оценкам Aterio, ввод в эксплуатацию около 140 МВт запланированной мощности могут перенести на 2027 год. Компания столкнулась с трудностями при получении разрешений на использование первоначально выбранных генераторов, а затем — с новыми задержками при согласовании перехода на топливные элементы, сообщили в Aterio. В сентябре регуляторы оштрафовали DataOne на $1 млн за эксплуатацию генераторов без необходимых разрешений.

Предполагаемые задержки свидетельствуют, что в отрасли назревают масштабные проблемы. В октябре из-за задержек с обеспечением электроснабжения Microsoft сократила соглашение с неооблачным провайдером Nscale. От 30 % до 50 % мощностей ЦОД, которые планировались к вводу в эксплуатацию в этом году, могут перенести на 2027 год или более поздний срок из-за нехватки электроэнергии и других проблем. У Microsoft «подход к инфраструктуре строится на гибкости и возможности выбора», заявили в компании — она сочетает работу собственных ЦОД с арендованными мощностями и услугами сторонних провайдеров.

Задержки со строительством ЦОД в условиях бума ИИ носят системный характер: по оценкам Jefferies, к середине 2026 года стартовало строительство лишь половины объектов, запланированных к запуску до конца года. Проблемы возникают не только у молодых компаний, но и у сформировавшихся гигантов — Oracle приходится преодолевать сложности на объектах в Висконсине и Нью-Мексико.

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