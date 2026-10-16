BlackRock: приостановка строительства ИИ ЦОД в США может привести к рецессии

По словам главы инвестиционной группы BlackRock Ларри Финка (Larry Fink), приостановка стироительство ЦОД в США может вызвать рецессию, от которой, как считают некоторые, спасают именно инвестиции в ИИ. Выступая перед журналистами, бизнесмен напомнил, что экономика страны в значительной степени основана именно на развитии ИИ-инфрастурктуры, в которую за последние годы вложили колоссальные средства, сообщает Datacenter Dynamics.

Компания JLL, специализирующаяся на недвижимости, завила, что прогнозируемая мощность запланированных до 2030 года ЦОД требует порядка $3 трлн инвестиций. При этом заполняемость в мировом масштабе сегодня составляет 97 %, из ЦОД, находящихся на стадии строительства или планирования, арендаторами зарезервированы 77 % мощностей. В одних США спрос сегодня впятеро выше уровня двухлетней давности, три года подряд доля свободных мощностей составляет всего 1 %. По данным JLL, инвесторы всё ещё уверены в перспективах отрасли, темпы строительства нарастают для удовлетворения растущего спроса.

Тем временем в США растёт сопротивление строительству новых дата-центров — со стороны местных жителей, чиновников и СМИ. Моратории на строительство или подключение ЦОД на местах вводятся всё чаще. Самый короткий из мораториев действовал неделю, а самый длинный должен длиться полтора года. Даже в регионах вроде Вирджинии, традиционно благоприятных для строительства дата-центров, местное руководство изучает воздействие объектов подобного типа на местную инфраструктуру и население. В сентябре округ Лаудон (Loudoun) — одна из ключевых локаций для размещения ЦОД в штате, проголосовал за приостановку приёма новых заявок на строительство ЦОД.

По словам Финка, рост противодействия ЦОД в США в основном стал результатом «дезинформации», поскольку дата-центры создают больше новых рабочих мест, чем когда-либо раньше. Впрочем, осложняют ситуацию не только моратории. Так, большое внимание общественность уделяет вопросам стоимости энергии и модернизации электросетей, до решения связанных вопросов пока далеко. Важно отметить, что подобные призывы к вливанию средств в ИИ находятся в интересах самой Blackrock, которая активно инвестирует в ИИ ЦОД и связанную инфраструктуру.

Стремительное развитие отрасли привело к дефициту оборудования, сырья и кадров, что ведёт к задержкам реализации проектов по всему миру. Более того, эксперты и бизнес всё более беспокоятся последствиями формирования пузыря на рынке ЦОД. 14 октября обрушилась цена акций CoreWeave, Oracle и многих других ИИ-компаний. По оценкам Gartner, к 2030 году закрыться могут около 80 % неооблачных бизнесов, а МВФ допускает, что ИИ-пузырь может лопнуть, попутно нанеся огромный ущерб всей мировой экономике.

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