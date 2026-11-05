Microsoft не воспользовалась опционом на расширение многомиллиардного договора аренды ИИ ЦОД Nscale

Компания Microsoft не воспользуется опционом, позволяющим более чем удвоить масштаб действующего соглашения с неооблачным ИИ-провайдером Nscale об аренде дополнительных вычислительных мощностей в ЦОД на территории Техаса, сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённый источник.

Потенциальное расширение сделки могло бы принести Nscale десятки миллиардов долларов. По данным источника, пожелавшего сохранить анонимность, решение было принято Microsoft ещё несколько месяцев назад, до того, как Nscale подала на IPO в сентябре. При этом действующий в Техасе контракт Nscale и Microsoft не был затронут.

Компании заключили сделку в прошлом году, Nscale обязалась развернуть около 200 тыс. ИИ-ускорителей NVIDIA в рамках расширенного соглашения с Microsoft, касающегося развёртывания инфраструктуры ЦОД в Европе и США.

Это произошло через несколько недель после того, как Microsoft отказалась от сделки, в которой она выступала якорным клиентом флагманского проекта ЦОД в Лоутоне (Loughton, графство Эссекс). Это произошло из-за задержек с подключением к энергосетям, в результате чего ожидаемый срок подачи электричества пришлось сдвинуть на 2030-е гг.

Согласно документам, поданным Nscale в ходе подготовки к IPO между сентябрём 2025 и апрелем 2026 гг., компания подписала с Microsoft описания объёма работ до декабря 2033 года на сумму до $43,8 млрд, без учёта возможного продления.

По словам источника, решение Microsoft не расширять сделку не скажется на общей стоимости контрактов Nscale в $103 млрд, указанной в документах, поданных перед IPO. Также источник подчеркнул, что Nscale уже ведёт переговоры с рядом крупных заказчиков относительно оставшихся вычислительных мощностей в Техасе. Так, сообщалось, что Nscale вела переговоры о продаже вычислительных ИИ-мощностей с Anthropic в рамках новой сделки стоимостью около $45 млрд — речь идёт об отдельной сделке, не связанной с договором с Microsoft.

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