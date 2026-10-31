Орбитальный ЦОД Google Suncatcher вышел на связь и написал хайку

Спутник Google Suncatcher, выступающий прототипом космического ЦОД, начал работу и установил связь с Землёй, сообщает TechCrunch. Он отправился на орбиту в начале октября вместе более чем с сотней других космических аппаратов на ракете SpaceX Falcon 9.

Suncatcher, оснащённый четырьмя ИИ-ускорителями Google TPU, вырабатывает до 1 кВт электроэнергии. Проект призван проложить путь к созданию целых группировок спутников, работающих в тесной связке и выполняющих масштабные задачи инференса прямо на орбите. Пока из-за высокого энергопотребления спутник может задействовать только один TPU за раз — и то не более чем на 20 минут, что усложняет и без того непростую задачу обмена данными между космосом и Землёй.

Пусконаладочные работы заняли три недели: все системы аппарата протестировали, и спутник стал готов к эксплуатации. На этой неделе инженеры с Земли отправили первый запрос, попросив заранее загруженную на борт модель Google Gemma 4 написать хайку о пребывании в космосе. Ответ был таким:

«Голубой шар внизу,

Потоки данных в тишине,

Свет звёзд питает меня».

В Google также протестировали модель, поставив ей задачу написать несколько лимериков на космическую тематику. Компания также поручила аппарату собрать данные об условиях на орбите в месте его нахождения.

В ходе текущей серии испытаний специалисты изучат, как чипы ведут себя в условиях тепловых нагрузок и космической радиации. До этого компания проводила масштабные проверки TPU на наземных ускорителях частиц, и теперь ей предстоит выяснить, как в реальных космических условиях на оборудование влияет радиация. Она может вызывать инверсию битов — самопроизвольное изменение значений в памяти, которое способно привести к искажению данных и остаться незамеченным для стандартных систем мониторинга.

Радиация должна оказывать минимальное влияние на инференс, но она может создать некоторые сложности на этапе обучения моделей. Если установленные на борту TPU подтвердят свою эффективность, в 2027 году компания запустить ещё два спутника с ИИ-ускорителями. Новые аппараты смогут вырабатывать больше электроэнергии, они также продемонстрируют работу оптических каналов связи между спутниками.

Сейчас Google Suncatcher является едва ли не единственным проектом ЦОД, предусматривающим создание высокоскоростных каналов связи между спутниками для поддержки согласованных распределённых вычислительных сред. В проектах орбитальных ЦОД SpaceX лазерную связь предполагают использовать на слишком больших расстояниях, чтобы аппараты производили совместные вычисления. Starcloud и Cowboy Space планируют выполнять инференс на отдельных спутниках.

В остальном концепции Google и SpaceX тесно связаны: холдинг Alphabet владеет значительной долей в SpaceX. И для полномасштабного развёртывания орбитальных ЦОД потребуется ракета класса Starship. Чтобы добиться такого же снижения затрат путём накопления опыта, какое наблюдалось при эксплуатации предыдущих моделей ракет SpaceX, компании потребуется произвести 1800 запусков Starship, подсчитали авторы проекта Suncatcher.

Инфраструктура Suncatcher станет экономически выгодной лишь к следующему десятилетию. Но успех начинания может зависеть от того, как остальная часть корпорации в ближайшей перспективе отреагирует на вызовы и возможности, связанные с развитием ИИ.

Ранее SpaceX подала заявку на развёртывание 1 млн аппаратов — орбитальных ЦОД. Blue Origin хочет запустить 51 тыс. таких спутников, Cowboy Space — 20 тыс., подобные проекты разрабатывают индийские NeevCloud и Agnikul Cosmos. А российская RuVDS запустила спутник-платформу ещё в феврале.

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