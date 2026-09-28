Индийская TakeMe2Space отправит в космос «вычислительный спутник» на ракете SpaceX 1 октября

Космический стартап TakeMe2Space объявил о намерении запустить первый в стране вычислительный спутник с помощью ракеты SpaceX, запуск которой запланирован на 1 октября. Индийская компания намерена обрабатывать данные на орбите вместо того, чтобы передавать информацию для вычислений на Землю, сообщает Reuters.

Космический аппарат MOI-1A весом до 50 кг использует ускорители NVIDIA Orin NX, применяемые для периферийных вычислений. Именно он полетит в космос в рамках миссии SpaceX Transporter-18.

Сегодня TakeMe2Space объявила, что в миссии под её эгидой примут участие 23 клиента, включая компании, специализирующиеся на географических информационных системах (ГИС), и образовательные учреждения.

В число коммерческих клиентов входят сельскохозяйственные, горнодобывающие компании, структуры, занимающиеся управлением цепочками поставок, а также страховые организации. По словам представителя TakeMe2Space, в число клиентов также входит американская Little Place Labs.

Клиенты смогут использовать мощности вычислительного спутника для своих ИИ-моделей — тот будет обрабатывать информацию и передавать результаты на Землю вместо доставки на планету полных датасетов для последующей обработки. В компании утверждают, что снижение себестоимости при такой загрузке перевешивает издержки, связанные с довольно затратными вычислениями на орбите.

Космический аппарат представляет собой не обычный ЦОД, а довольно небольшой спутник для периферийных вычислений. Так, он потребляет всего 150 Вт. Для сравнения, компании вроде SpaceX и Starcloud намерены использовать более производительные чипы NVIDIA, применяемые в наземных ЦОД. Более того, SpaceX и NVIDIA разрабатывают вариант Vera Rubin NVL72 для космоса.

В долгосрочной перспективе TakeMe2Space намерена построить более крупные спутники с возможностью формирования сети для обслуживания многочисленных клиентов.

В 2024 году демонстрационная миссия стартапа позволила оценить возможности загружать на спутники приложения, выполнять ИИ-инференс на орбите и загружать результаты на Землю. Впрочем, запущенный позже спутник MOI-1 бесславно погиб из-за отказа третьей ступени ракеты-носителя.

В будущем TakeMe2Space также намерена обеспечивать в космосе «холодное хранение» критически важных данных. Услуга рассчитана на финансовые сервисы и оборонные ведомства, ищущие безопасные локации для резервного хранения помимо площадок облачных провайдеров, оказавшихся крайне уязвимыми.

Компания заявила, что разрабатывает и производит большинство подсистем спутника в Индии, а чипы, солнечные элементы питания и двигатели приобретает за рубежом. Компания планирует запускать более крупные спутниковые платформы в 2027 году с целью нарастить вычислительные мощности и снизить себестоимость.

В рамках миссии Transporter-18 в космос отправится и другой объект — перспективный орбитальный микро-ЦОД Google на основе TPU-модулей. Компания разработала его в рамках проекта Suncatcher.

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