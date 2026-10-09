Google «выжмет» из АЭС Constellation ещё 890 МВт для своих ИИ ЦОД

Google объявила о заключении долгосрочного стратегического соглашения с энергокомпанией Constellation Energy, забронировав значительные мощности АЭС для своей масштабной экосистемы ИИ ЦОД, сообщает Silicon Angle. PPA сроком на 20 лет позиционируется как «партнёрство в сфере чистой энергетики».

В рамках сделки Constellation потратит на обновление и модернизацию 11 энергоблоков на шести объектах в Иллинойсе, Нью-Джерси и Пенсильвании $4,3 млрд. Речь, в частности, идёт об установке новых передовых турбин, современных паровых генераторов и передовых цифровых систем контроля. Всё это поможет повысить эффективность электростанций и даст энергосистеме PJM Interconnection, обслуживающей 13 штатов и 67 млн потребителей, дополнительные 890 МВт.

Google не сообщила, сколько именно она будет платить за «обновлённую» атомную энергию, но соглашение даст PJM гарантии стабильной выручки, необходимой для многомиллиардной модернизации, и без роста расходов для рядовых потребителей. Кроме того, дополнительно заключён отдельный договор на 15 лет о поставках 2,7 ГВт с действующих электростанций Constellation.

Google Cloud в рамках сделки получила и нового клиента — компания обеспечит Constellation облачными вычислительными ресурсами в течение пяти лет, а также доступом к платформе Gemini Enterprise. Это позволит генерирующей компании применить ИИ для выбора новых площадок, управления отключениями энергии и ремонтом, а заодно защитить критически важную инфраструктуру и оптимизировать распределение нагрузок между генерирующими объектами.

Google пообещала, что соглашение позволит сохранить 4,4 тыс. рабочих мест для высококвалифицированных кадров. По словам Google, новый договор позволит обеспечить американцев дополнительной электроэнергией без строительства новых объектов. Подчёркивается, что в США действуют 94 реактора, поэтому страна располагает шансом эффективно нарастить возможности АЭС за счёт уже работающих энергоблоков.

Ранее Google заключила соглашения с NextEra Energy о возобновлении работы «спящего» реактора Duane Arnold в Айове, а также с Southern Co., которая обязалась модернизировать две своих действующих электростанции. В мае 2025 года сообщалось, что Google и Elementl реализуют в США три 600-МВт атомных проекта. Кроме того, в конце 2025 года она договорилась с Commonwealth Fusion Systems о покупке термоядерной энергии, в августе того же года — с Kairos о подключении к SMR. В сентябре сообщалось, что Google заключила PPA с финской Fortum в расчёте на ресурсы местной АЭС.

Constellation уже взаимодействует с другими гиперскейлерами. Так, недавно она сообщила, что AWS согласилась покупать 690 МВт энергии АЭС Calvert Cliffs в Мэриленде в рамках соглашения сроком 20 лет. Сделка позволит направить $3 млрд на модернизацию энергоблоков. Одним из первых прямых соглашений с гиперскейлерами стала сделка с Microsoft, заключенная в 2024 году сроком на 20 лет. Контракт позволял дать «второе дыхание» АЭС Three Mile Island в Пенсильвании.

В числе прочих гиперскейлеров, инвестирующих в ядерную энергию — Oracle и Meta✴. Первая планирует использовать электричество АЭС в своём новом проекте ЦОД в Висконсине в рамках соглашения, позволяющего переложить $300 млн расходов на энергетику с потребителей коммунальных услуг на других участников рынка. Meta✴, в свою очередь, заключила PPA с Vistra Corp. на 20 лет.

Спрос на энергию подстёгивает и развитие SMR. Например, в августе Valar Atomics привлекла $1 млрд на финансирование массового производства своих прототипов SMR. X-energy Reactor привлекла $700 млн только в ноябре, всего за месяц до того, как Radiant Industries заручилась поддержкой на $300 млн на аналогичный проект.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам