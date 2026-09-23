Google оформила «подписку» на повышение мощности двух АЭС в США

Google подписала соглашение с американской коммунальной компанией Georgia Power — дочерней структурой Southern Co. Договор предусматривает помощь IT-гиганта в увеличении мощности двух атомных электростанций, сообщает Datacenter Dynamics. В результате общая электросеть Джорджии получит дополнительные 96 МВт. Соглашение касается станций Vogtle (4,5–4,8 ГВт) в округе Берк (Burke) и Hatch (1,8 ГВт) близ города Баксли (Baxley).

Комиссии по коммунальным услугам Джорджии (Georgia Public Service Commission, PSC) ещё предстоит одобрить увеличение мощностей, причём для Google будет сформирована отдельная тарифная сетка. Для энергоблоков Vogtle Unit 1 и 2 увеличение мощностей (extended power uprate, EPU) одобрили в 2025 году. Для двух энергоблоков Hatch ещё предстоит получить разрешение.

По словам Google, такие долгосрочные инвестиции стимулируют экономическое развитие на местах и способствуют ускоренному внедрению «чистой» энергетики. Кроме того, это наглядная демонстрация того, что новые мощности можно получить, модернизировав уже действующие АЭС. В Georgia Power сообщают, что увеличение мощности будет обеспечено путём модернизации оборудования электростанций: турбин, насосов, систем охлаждения и т.д. В результате ядерные реакторы смогут работать при повышенных уровнях лицензированной тепловой мощности, что даст и повышение электрической мощности.

Это лишь одна из многих сделок Google, связанных с атомной энергетикой. Ранее компания заключила PPA сроком на 22 года с компанией Fortum в Финляндии, было подписано PPA с NextEra Energy о покупке электроэнергии с АЭС Duane Arnold Energy Center в Айове. Также Google подписала PPA на 200 МВт с Commonwealth Fusion Systems (CFS), занимающейся термоядерной энергетикой и PPA на 50 МВт с разработчиком малых модульных реакторов (SMR) с Kairos Power. Наконец, с Elementl Power заключена стратегическая договорённость о реализации трёх атомных проектов в США.

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