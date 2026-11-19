В преддверии IPO компания Anthropic оценила свои акции в $83 за штуку, выше заявленного ранее диапазона в $70–$78. Как ожидается, размещение станет крупнейшим в истории фондового рынка. Торги должны начаться на Nasdaq Global Select Market в четверг, 19 ноября, под тикером ANT, сообщает The Register.

Размещение будет состоять из 980 млн акций, 956,35 млн из которых приходятся на Anthropic и ещё 23,65 млн — на прочих акционеров. От продажи акций компания получит $81,31 млрд, а её оценка капитализации составит порядка $1,5 трлн. Дополнительно Anthropic привлекла ещё $26 млрд благодаря частному размещению акций, в результате общий объём привлечённых средств составляет $107,3 млрд. У андеррайтеров имеется 30-дневный опцион на покупку ещё до 147 млн акций.

На прошлой неделе сообщалось, что предварительный спрос на акции оказался в разы выше предложения. Окончательная цена в $83 свидетельствует о высоком интересе к этим ценным бумагам несмотря на опасения, касающиеся долгосрочных перспектив отрасли. После выхода на биржу Anthropic станет первой в истории публичной компанией, специализирующейся на разработке ИИ-моделей.

За первые 9 мес. 2026 года, согласно обновлённому проспекту IPO, выручка составила $33,2 млрд, рост год к году — 1206 %. К 31 октября годовой темп выручки (revenue run rate) достиг приблизительно $81 млрд, увеличившись всего за месяц на $10 млрд. При этом Anthropic предупреждает инвесторов, что нет никаких гарантий, что рост продолжится в будущем.

Компания сообщила, что на ближайшие годы у неё есть обязательства по обеспечению вычислительной инфраструктуры почти на $900 млрд, а возможность выполнять эти обязательства зависит от способности значительно нарастить выручку. Только на ближайшие 12 мес. компания взяла обязательства приблизительно на $70,7 млрд, что сопоставимо с годовым темпом выручки компании.

По данным Silicon Angle, за те же первые 9 мес. года Anthropic зафиксировала чистый убыток в объёме около $104 млрд, значительная часть которого приходится на изменение оценки выпущенных для инвесторов конвертируемых долговых обязательств. Для сравнения, совокупный убыток компании за аналогичный период 2025 года составил $25,1 млрд. Некоторые аналитики ожидают дальнейшего стремительного увеличения выручки. Она может составить $53 млрд к концу текущего финансового года и увеличиться до $135–$137 млрд в 2027 фискальном году, а к 2028 году — до $270–$280 млрд.

Значительные доли в Anthropic и финансовые интересы в компании имеют некоторые технологические бизнесы. Нередко они выступают одновременно её инвесторами, партнёрами, поставщиками и клиентами. Так, значительными долями владеют Amazon и Google, в компанию также инвестировали миллиарды долларов Microsoft, NVIDIA и AMD. При этом Anthropic — один из крупнейших покупателей их продуктов. Другими словами, выход компании на биржу имеет важнейшее значение для всей отрасли.

В то же время IPO происходит на фоне растущей неопределённости на рынке, усиленной знаковыми событиями вроде увольнения главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) и нарастающего сопротивления строительству ЦОД в США. Уверенности не добавляет и рост процентных ставок, более всего влияющий на небольшие ИИ-компании, зависящие от заёмного финансирования. Кроме того, глава компании Дарио Амодеи (Dario Amodei) неоднократно предупреждал о возможной утрате людьми контроля за ИИ и потенциальных угрозах, которые могут представлять современные ИИ-системы в принципе. Также власти остро раскритиковали Anthropic после отказа предоставлять Пентагону свои технологии без огранчиений.

IPO может сделать невероятно богатыми основателей Anthropic. По некоторым оценкам, от продажи акций Амодеи и шесть других со-основателей могут получить по $18 млрд. Сама Anthropic переживает переломный момент. Компания стремится использовать для заработка стремительное расширение своей коммерческой деятельности, параллельно конкурируя с OpenAI и Google за корпоративных клиентов, кадры и первенство в разработке ИИ-моделей.

Изначально OpenAI рассчитывала выйти на IPO до Anthropic, но позже эти планы были отложены. Теперь выход OpenAI на биржу ожидается не ранее 2027 года. За выходом Anthropic на IPO будут внимательно следить, поскольку успех или неудача компании станут показателем того, как инвесторы на бирже оценивают бизнесы, занимающиеся разработкой передовых ИИ-систем.

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