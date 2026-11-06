Инвесторы «уронили» капитализацию Nasdaq 100 на $2,5 трлн на фоне опасений за будущее рынка ИИ

Индекс Nasdaq 100 продемонстрировал 5 ноября рекордное однодневное падение с «Дня освобождения» в апреле 2025 года. В результате его рыночная капитализация упала на триллионы долларов на фоне опасений того, что после победы Демократической партии США на промежуточных выборах в стране усилят контроль за развитием ИИ-индустрии, особенно за строительством ЦОД, сообщает Reuters.

Индекс Nasdaq Composite упал на 5,5 % на фоне опасений инвесторов, что смена политического курса замедлит развитие ИИ-инфраструктуры и помешает небольшим компаниям, возможности которых привлекать новые средства и без того ограничены из-за высоких процентных ставок и ужесточения финансовых условий. Это уже пятое с середины октября падение индекса Nasdaq Composite более чем на 500 пунктов сразу и второе подряд дневное падение акций ИИ-компаний. В последние недели сектор ИИ, ранее весьма востребованный, переживает не лучшие времена.

По данным на 5 ноября индекс Nasdaq Composite находился в зоне коррекции, он потерял почти 12 % относительно рекордного значения по итогам закрытия торгов 6 октября. По мнению многих аналитиков, такой спад свидетельствует о вероятности дальнейших распродаж со стартом в пятницу на азиатских рынках. Японский индекс Nikkei и южнокорейский Kospi значительно снизились после обвала акций компаний сектора ЦОД ещё в среду. Ситуация может повлиять на IPO Anthropic этой осенью.

По словам экспертов, спад котировок в популярных некогда сегментах вроде полупроводников и ИИ-инфраструктуры не стал сюрпризом, поскольку акции компаний вроде Nebius и CoreWeave уже падали не так давно на фоне опасений, связанных с повышением процентных ставок в США. В минувший четверг больше всего подешевели акции производителей чипов и неооблачных компаний, поскольку строительство ЦОД теперь может пойти далеко не так быстро, как планировалось.

Индекс полупроводникового сектора Филадельфийской фондовой биржи (Philadelphia SE Semiconductor Index, SOX) снизился на 12 % — это минимальный уровень за более чем полгода. Акции NVIDIA упали на 9 %, а AMD — на 17 %. «Индекс страха» VIX показал самый высокий рост с декабря 2024 года. Снизились и акции гиперскейлеров, меньше пострадавших от распродажи ценных бумаг в среду. Спад котировок Amazon и Alphabet составил по 2,2 %. Суммарно рыночная капитализация входящих в Nasdaq 100 компаний рухнула на $2,5 трлн.

Акции неооблачной компании CoreWeave упали на 10 %, спреды по пятилетним кредитным дефолтным свопам (CDS) компании, которые во многом отражают ожидания вероятности дефолта, по данным S&P Global Market Intelligence расширились до рекордных 1267,9 базисного пункта. CDS Intel за тот же период также достигли рекордных 149,7 базисного пункта. Акции Nebius упали на 15 %.

Акции операторов ЦОД Applied Digital, Cipher Digital и IREN упали более чем на 14 % каждая. Снижение котировок коснулось и коммунальных компаний и поставщиков энергетического оборудования. Так, акции GE Vernova подешевели на 7,4 %, а Constellation Energy — на 2,5 %. Акции Microsoft тоже подешевели на 3,6 %. По имеющимся данным, компания ужесточает контроль за проектами, связанными с ЦОД Nebius, IREN и Nscale.

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