Акции IT-гигантов выросли из-за надежд, что демократы в США «приструнят» расходы на ИИ

Акции американских технологических гигантов взлетели на торгах в среду — инвесторы отреагировали на новости о победе Демократической партии во многих штатах США. Предполагается, что Конгресс под их контролем замедлит масштабные затраты на ИИ-инфраструктуру, которые негативно сказываются на свободном денежном потоке компаний, сообщает Bloomberg.

Акции Amazon выросли на 8,3 %, Microsoft — на 7 %, а Alphabet и Meta✴ — на 5,9 % и 3,6 % соответственно. Хотя Apple пока избегает крупных трат на ИИ, её акции тоже выросли более чем на 6 %. В целом совокупная рыночная капитализация пяти компаний выросла почти на $1 трлн за торговую сессию.

Демократы на выборах в США на вторник получили большинство в обеих палатах американского Конгресса, в том числе одержав победы в традиционно республиканских штатах, включая Южную Каролину, Техас и Канзас, а также на выборах местного уровня. Ранее кандидаты от Демократической партии выступали за замедление развития ИИ, в частности — за ограничение массового строительства ЦОД. Рынок посчитал, что победа партии знаменует конец масштабного строительства ИИ-инфраструктуры и что гиперскейлеры перестанут тратить колоссальные суммы на строительство ЦОД, в результате чего свободные денежные потоки компаний снова смогут стать положительными.

Многие избиратели решительно против строительства новых ЦОД рядом с местами их проживания. По словам экспертов, крупная победа Демократической партии скажется на фондовом рынке в ближайшее время. Одним из ключевых следствий, вероятно, станет усиление мер регулирования ЦОД на уровне штатов.

В последнее время акции Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta✴ пребывали под давлением, поскольку инвесторы всё больше беспокоились, что вкладываемые в ИИ-инфраструктуру сотни миллиардов долларов обеспечат достаточную отдачу. При этом свободный денежный поток Amazon, Alphabet и Meta✴ уже стал отрицательным — капитальные затраты компаний выше, чем те получают за счёт своей операционной деятельности. В результате для финансирования расходов приходится привлекать заёмные средства, а также деньги на фондовых рынках.

По итогам торгов вторника индекс Bloomberg, отслеживающий показатели «Великолепной семёрки» технологических компаний, упал на 5,9 % после того, как Meta✴ открыла сезон отчётности гиперскейлеров. В результате с начала года совокупный рост этой группы составил только 4,1 %. В среду акции данной группы компаний подорожали на пике на 3,6 %, наблюдалось движение к лучшему с 21 сентября результату несмотря на снижение котировок NVIDIA и Tesla.

Хотя торги в среду, по словам экспертов, во многом носили спекулятивный характер, они продемонстрировали, насколько важен для инвесторов свободный денежный поток. При этом гиперскейлеры оказались в безвыходном положении. Их критиковали за большие капитальные затраты, но сокращение инвестиций тоже вызвало бы вопросы. В некотором смысле результаты выборов оказались «подарком» для компаний, поскольку теперь их расходы станет ограничивать не руководство, а само государство.

На днях сообщалось, что четыре крупнейших гиперскейлера займут ещё $131 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры. В октябре BlackRock заявляла, что приостановка строительства ИИ ЦОД в США может привести к рецессии.

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