Meta✴ собралась привлечь $95 млрд на развитие ИИ-проектов и «суперинтеллекта»

Компания Meta✴ объявила о намерении привлечь $95 млрд для поддержки инвестиций в ИИ-инфраструктуру и работы над «суперинтеллектом». Рынок ответил на анонс небольшим спадом, а NVIDIA, AMD и Broadcom выразили заинтересованность в покупке ценных бумаг на сумму до $5 млрд, сообщает CNBC.

На первом этапе IT-гигант намерен привлечь $35 млрд при помощи публичного размещения акций с гарантированным выкупом андеррайтерами (underwritten public equity offerings), ещё $60 млрд рассчитывают привлечь через программу размещения акций на открытом рынке по текущим рыночным ценам.

Новость появилась на фоне рекордных трат гиперскейлеров на ИИ-инфраструктуру. По оценкам Goldman Sachs, связанные с ИИ капитальные затраты могут составить порядка $7,6 трлн с 2026 по 2031 гг. в сегментах вычислительных мощностей, ЦОД и энергетики.

Компания сообщала, что вырученные средства поддержат «новые возможности в сфере ИИ», включая семейство приложений Meta✴, ИИ-агента Muse и связанный с ЦОД бизнес. Планируется финансировать ИИ за счёт операционных денежных потоков компании, заёмных средств с инвестиционным кредитным рейтингом, партнёрств и акционерного капитала.

Meta✴ входит в число гиперскейлеров, всё активнее берущих деньги в долг для создания дорогой инфраструктуры для поддержки бума ИИ.

На прошлой неделе компания опубликовала финансовые результаты за III квартал, согласно которым выручка выросла на 26 % г/г, до $64,60 млрд против $63,37 млрд ожидавшихся. Впрочем, инвесторы обратили больше внимания на отрицательный свободный денежный поток и повышение годового прогноза капитальных затрат.

Теперь компания рассчитывает, что капитальные затраты за год составят $135–145 млрд, ранее речь шла о $130 млрд (по некоторым данным — об $115–135 млрд).

По данным самого гиперскейлера, компания строит четыре суперкластера мощностью более 1 ГВт каждый и намерена почти удвоить инфраструктурную мощность в 2026 году в сравнении с предыдущим.

Решение привлечь новые средства отражает огромный масштаб инвестиций, необходимых для участия в гонке ИИ. Тем временем на рынки капитала выходят другие гиганты вроде Google, Anthropic и SpaceX. Глава последней Илон Маск (Elon Musk) даже предрёк истощение финансирования для неооблачных бизнесов. Ранее Gartner сообщала, что большинство из них не переживёт ближайшие годы в роли самостоятельных бизнес-структур.

Alphabet намерена привлечь $85 млрд в будущем июне, а SpaceX закрыла раунд финансирования на $40 млрд. Anthropic, тем временем, подала заявку на IPO. Кроме того, в ближайшие годы американское подразделение TikTok намерено обеспечить себе несколько гигаватт вычислительных мощностей.

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