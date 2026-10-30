Акции Intel обрушились более чем на 30 %, несмотря на отличные продажи серверных CPU

 
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Intel сообщила результаты III квартала 2026 финансового года, завершившегося 26 июня 2026 года. Несмотря на то, что они превысили прогнозы Уолл-стрит, а также то, что был зафиксирован самый высокий за последние 15 лет рост выручки в сегменте ЦОД, акции компании упали более чем на 30 % из-за слабого прогноза по выручке на IV квартал на фоне снижения продаж персональных компьютеров (ПК).

Выручка за квартал выросла на 21 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $16,51 млрд, что чуть выше ожиданий рынка — $16,5 млрд (по данным LSEG). Скорректированная прибыль на акцию (Non-GAAP) значительно превысила прогноз аналитиков — $0,52 против $0,40. В целом чистая прибыль компании составила $3,3 млрд, что меньше на 18 % показателя годом ранее.

Источник изображений: Intel

Источник изображений: Intel

Выручка подразделения Datacenter and AI Group (DCAI), которое специализируется на продуктах для ЦОД и ИИ, подскочила год к году на 78 % до $7,3 млрд. В свою очередь, выручка подразделения Client Computing and Physical AI Group (CCPG), ответственного за выпуск чипов для ПК, сократилась на 5 % до $8,1 млрд, что оказалось ниже целевого показателя в $8,8 млрд. В целом направление по выпуску продуктов (Intel Products) принесло компании $15,4 млрд выручки, показав рост год к году на 22 %, что всё же ниже прогноза в $15,5 млрд.

Подразделение Intel по контрактному производству полупроводников (Intel Foundry) в III квартале получило выручку в размере $6,7 млрд, что превысило прогноз Уолл-стрит в $6,1 млрд и на 58 % выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сокращение продаж клиентского подразделения обусловлено спадом на рынке ПК. По данным Counterpoint Research, мировые поставки ПК во II квартале снизились на 4 %, отчасти из-за резкого роста стоимости памяти и других компонентов.

Финансовый директор Intel Дэвид Зинснер (David Zinsner) заявил, что, по оценкам компании, спад на рынке ПК продлится как минимум до первой половины следующего года. В связи с этим Intel представила весьма сдержанный прогноз на будущее. Компания ожидает, что в IV квартале прибыль составит около 25 центов на акцию (в среднем значении прогнозного диапазона), а выручка — от $15 до $16 млрд. Аналитики, по данным LSEG, прогнозируют прибыль на уровне $0,43 на акцию при выручке в $17,1 млрд.

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