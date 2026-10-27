Intel поглощает стартап Classiq, разрабатывающий софт для квантовых компьютеров

Intel заключила окончательное соглашение о покупке израильского разработчика ПО для квантовых вычислений Classiq. Система синтеза квантовых алгоритмов в сочетании и технологиями Intel по производству квантовых кубитов и существующим ПО помогут последней сформировать единую платформу квантовых вычислений и сделать перспективную технологию полноценным технологическим направлением в отрасли.

Универсальная программная система Classiq не зависит от аппаратной реализации и типов кубитов. С высоким уровнем абстракции она предлагает не отдельные и разработанные вручную схемы и приложения, а полноценную вычислительную платформу. Classiq оказывает услуги таким компаниям как BMW и AT&T — им она предоставляет доступ к ИИ-инструментам, которые помогают оценить практическое применение квантовых технологий в бизнес-процессах, отмечает Bloomberg.

Intel, инвестирующая в квантовые решения с 2015 года, позиционирует себя как единственную компанию, которая может в промышленных масштабах выпускать чипы на кубитах и криогенные системы управления с использованием оборудования и техпроцессов для производства традиционных полупроводников. С активами Classiq компания Intel становится поставщиком комплексных квантовых решений. Рассматривая квантовые технологии как дополнение, а не замену проводниковым, она сможет предлагать квантовые процессоры (QPU) вместе с существующей продукцией — CPU, GPU и ASIC.

Сделка, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2027 года, когда будет получено одобрение регуляторов. До этого момента Intel и Classiq продолжат действовать как отдельные, независимые компании. После закрытия сделки Intel намерена сохранить поддержку интеграций Classiq с различными платформами. Разработка ПО без привязки к конкретной аппаратной части и определённым типам кубитов будет продолжаться.

Ранее в Японии ввели в строй гибридный квантово-классический суперкомпьютер Roquo; в Италии запустили квантовые компьютеры Nox и Sol в дополнение к суперкомпьютеру Leonardo. Cisco же разработала прототип универсального квантового коммутатора Universal Quantum Switch для соединения квантовых компьютеров разных производителей.

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