Biostar представила индустриальный компьютер EdgeComp MS-U320 на основе Intel Wildcat Lake

Компания Biostar анонсировала компьютер небольшого форм-фактора EdgeComp MS-U320, предназначенный для промышленной автоматизации, индустриального интернета вещей (IIoT) и решения ИИ-задач на периферии. В основу новинки положена аппаратная платформа Intel Wildcat Lake.

Установлен процессор Core 5 320, который содержит шесть вычислительных ядер (2P + 4LPE) с тактовой частотой до 4,6 ГГц, ускоритель Intel Xe3 Graphics и нейропроцессорный блок (NPU) с производительностью до 16 TOPS на операциях INT8. Объём оперативной памяти DDR5-6400 может достигать 64 Гбайт (один модуль SO-DIMM). Устройство оснащено пассивной системой охлаждения, а ребристая поверхность корпуса выполняет функции радиатора для рассеяния тепла.

Компьютер оборудован слотом M.2 M-Key для SSD формата 2242/2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x2, разъёмом M.2 B-key 3042/3052 (PCIe 4.0 x1, USB 3.2, SIM) для модема 4G/5G, а также коннектором M.2 E-key 2230 (PCIe 4.0 x1, USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth. Имеются сетевые контроллеры Intel i226-LM и Intel i226-V стандарта 2.5GbE и звуковой кодек ALC897. Питание обеспечивает сетевой блок мощностью 90 Вт.

Решение располагает интерфейсами HDMI и DP для вывода изображения, двумя портами USB 3.1 Type-A и четырьмя портами USB 2.0 Type-A, двумя гнёздами RJ45 для сетевых кабелей, четырьмя последовательными портами (2 × RS232 и 2 × RS232/422/485), а также стандартными 3,5-мм аудиогнёздами. Габариты составляют 167 × 135 × 60 мм, масса — 1,2 кг. Новинка может эксплуатироваться при температурах от -20 до +50 °C. Говорится о совместимости с Windows 11, Windows 11 IoT Enterprise 24H2 и Ubuntu 24.04. Возможен монтаж посредством крепления VESA и DIN-рейки.

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