Biostar представила одноплатный компьютер BIWCL-PAT на базе Intel Wildcat Lake для AIoT-приложений

Компания Biostar анонсировала одноплатный компьютер BIWCL-PAT для систем промышленной автоматизации, периферийных вычислений, приложений AIoT, человеко-машинных интерфейсов (HMI) и пр. Новинка выполнена на аппаратной платформе Intel Wildcat Lake.

Максимальная конфигурация включает процессор Core 7 360 с шестью ядрами (2Р+4LPЕ) с тактовой частотой 1,4–4,8 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Xe3 Graphics и нейропроцессорный узел (NPU) с ИИ-производительностью до 17 TOPS (INT8). Есть один слот SO-DIMM для модуля оперативной памяти DDR5-6400 ёмкостью до 64 Гбайт.

Изделие получило разъём M.2 M Key 2242/2280 для SSD с интерфейсом PCIe 4.0 x2, слот M.2 E Key 2230 (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для комбинированного адаптера Wi-Fi/Bluetooth, а также разъём M.2 B Key 3042/3052 (PCIe 4.0 x1 + USB 3.2; SIM-гнездо) для сотового модема 4G/5G. В оснащение входят сетевые адаптеры Intel i226-LM и Intel i226-V стандарта 2.5GbE, чип ввода/вывода IT8786E-I и звуковой кодек ALC897. Предусмотрен модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности.

Возможен вывод изображения одновременно на три дисплея через интерфейсы HDMI 2.1 (3840 × 2160 точек; 60 Гц), DP1.4 (4096 × 2160 пикселей; 60 Гц) и LVDS (1920 × 1200 точек; 60 Гц). Есть по два порта USB 3.1 Type-A и USB 2.0 Type-A, два коннектора RJ45 для сетевых кабелей. Через внутренние разъёмы можно задействовать четыре последовательных порта (по два RS232 и RS232/422/485). Габариты платы составляют 148 × 102 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Заявлена совместимость с Windows 11 IoT Enterprise 24H2 (или новее) и Ubuntu 24.04.

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