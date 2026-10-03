ASRock Industrial выпустила мини-компьютеры NUC Core 300 Box на платформе Intel Wildcat Lake

Компания ASRock Industrial анонсировала материнские платы NUC Core 300 и компьютеры небольшого форм-фактора NUC Core 300 Box для периферийных вычислений, встраиваемых систем и промышленного оборудования. В основу новинок положена аппаратная платформа Intel Wildcat Lake-U.

В частности, дебютировали платы NUC-304 и NUC-320, а также мини-ПК на их основе NUC Box-304 и NUC Box-320. В соответствии с индексом в обозначении используется процессор Core 3 304 с пятью ядрами (1Р+4LPE) с частотой до 4,3 ГГц или Core 5 320 с шестью ядрами (2Р+4LPE) с частотой до 4,6 ГГц. В состав изделий входят графический ускоритель Intel Xe3 и нейропроцессорный блок с ИИ-производительностью до 15 и 16 TOPS соответственно.

Все изделия поддерживают до 64 Гбайт оперативной памяти DDR5-6400 в виде одного модуля SO-DIMM. Есть коннекторы M.2 Key M 2242 (PCIe 4.0 x1) и M.2 Key M 2242/2280 (PCIe 4.0 x2) для NVMe SSD, а также порт SATA 3.0 (только NUC-320 и NUC-304). Возможно формирование массивов RAID 0/1. В оснащение входят два сетевых контроллера 2.5GbE (Intel I226-V и Realtek RTL8125BG), разъём M.2 Key-E 2230 (PCIe x1 + USB 2.0 + CNVi) для адаптера беспроводной связи (в комплектацию NUC Box-304 и NUC Box-320 включен комбинированный модуль Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.3), а также звуковой кодек Realtek ALC256.

Предусмотрены по два порта HDMI 2.1 (до 4Kp60) и USB Type-C с поддержкой DisplayPort Alt Mode (DP 1.4a; до 4Kp60), два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два порта USB 3.0 Type-A, два порта USB 2.0 (NUC-320 и NUC-304 через коннекторы на плате). Габариты мини-компьютеров составляют 117,5 × 110 × 49 мм, плат — 104 × 102 × 38 мм. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C и от -20 до +70 °C соответственно. Питание (12–24 В) подаётся через DC-разъём. Говорится о совместимости с Windows 10/11.

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