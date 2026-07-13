ASRock Rack представила ИИ-сервер 2U16X-GNR2/DLC Rubin с СЖО

Компания ASRock Rack анонсировала высокопроизводительный сервер 2U16X-GNR2/DLC Rubin, предназначенный для ресурсоёмких нагрузок ИИ. Устройство выполнено в форм-факторе 2U на аппаратной платформе NVIDIA HGX Rubin NVL8.

Новинка получила двухсокетную конфигурацию. Допускается установка двух процессоров Intel Xeon 6700P, 6500P (Granite Rapids) или 6700E (Sierra Forest) в исполнении LGA 4710. Задействованы восемь ИИ-ускорителей NVIDIA Rubin, связанных через интерконнект NVLink.

Предусмотрены 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM-6400 или DDR5 MRDIMM-8000 суммарным объёмом до 4 Тбайт. Во фронтальной части расположены восемь отсеков для NVMe-накопителей E1.S (PCIe 6.0 x4). Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера M.2 2280 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. В оснащение входят BMC-контроллер ASPEED AST2600, сетевой адаптер Intel I210 1GbE с портом RJ45 и выделенный сетевой порт управления на базе Realtek RTL8211F. Реализованы восемь портов OSFP 800 Гбит/с через NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC. Плюс к этому доступен слот FHHL PCIe 6.0 x16 для DPU NVIDIA BlueField-4.

Сервер оборудован полностью жидкостной системой охлаждения, которая охватывает в том числе накопители E1.S и DPU. Габариты составляют 800 × 448 × 87 мм. Имеются порты USB 3.0 Type-A, Micro-USB и Mini-DisplayPort. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C. Упомянут аппаратный криптографический модуль TPM 2.0, расположенный на отдельной стандартизированной плате управления сервером DC-SCM.

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