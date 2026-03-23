ASRock Industrial выпустила компактную рабочую станцию AI Box-A395 на основе AMD Ryzen AI Max

Компания ASRock Industrial анонсировала компактную рабочую станцию AI Box-A395, предназначенную для работы с большими языковыми моделями (LLM) и различными ИИ-приложениями. Утверждается, что новинка подходит, в частности, для локального инференса.

В основу устройства положена аппаратная платформа AMD. Применен процессор Ryzen AI Max+ 395 поколения Strix Halo, который содержит 16 вычислительных ядер с возможностью обработки до 32 потоков инструкций. Базовая тактовая частота составляет 3 ГГц, максимальная частота — 5,1 ГГц. В состав чипа входят графический блок Radeon 8060S с частотой до 2,9 ГГц и нейропроцессорный узел XDNA 2 NPU с производительностью 50 TOPS. Суммарное ИИ-быстродействие (с учётом ядер CPU и GPU) достигает 126 TOPS.

Система AI Box-A395 выполнена в корпусе с размерами 200 × 100 × 232 мм, а масса составляет 2,8 кг. Устройство может нести на борту до 128 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8000, а также SSD формата M.2 2242/2280 и M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (возможно формирование массива RAID 0/1). В оснащение входят сетевые адаптеры 10GbE (Marvell AQC113) и 2.5GbE (Realtek RTL8125BG), звуковой кодек Realtek ALC897, а также комбинированный контроллер Wi-Fi 7 802.11be / Bluetooth 5.4 в виде модуля М.2.

Предусмотрены два интерфейса HDMI 2.1 (7680 × 4320 пикселей, 60 Гц), два гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два порта USB4 (40 Гбит/с, DP 2.1), один разъём USB 3.1 Type-C (10 Гбит/с, DP 2.1), два порта USB 3.1 Type-A (10 Гбит/с), два порта USB 2.0, а также стандартные аудиогнёзда на 3,5 мм. Имеется модуль TPM 2.0 для обеспечения безопасности. Заявлена совместимость с Windows 11. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +40 °C. Рабочая станция оснащена ручкой в верхней части корпуса для переноски.

