ASRock Rack выпустила сервер 1U4E1S-ARM на платформе Arm AGI

Компания ASRock Rack расширила ассортимент серверов, анонсировав модель 1U4E1S-ARM в форм-факторе 1U, построенную на аппаратной платформе Arm AGI. Новинка ориентирована на современные энергоэффективные дата-центры с высокой плотностью размещения оборудования.

Машина допускает установку одного процессора Arm AGI (до 136 ядер Armv9.2) с показателем TDP в 300 Вт. Базовая тактовая частота составляет 3,2 ГГц, частота с ускорением — до 3,7 ГГц. Реализованы 12 слотов для модулей оперативной памяти RDIMM DDR5-8000: максимально допустимый объём ОЗУ — 6 Тбайт. Питание обеспечивают два блока мощностью 1000 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium.

Во фронтальной части расположены четыре отсека для накопителей E1.S (PCIe 5.0 x4) с возможностью горячей замены. Кроме того, есть два внутренних коннектора М.2 M-key для SSD типоразмера 22110/2280 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. В тыльной части находятся по одному слоту PCIe 6.0 x16 для карт расширения стандартов FHHL и HHHL. Предусмотрены также слот OCP NIC 3.0 (PCIe 6.0 x16), разъём M.2 для модуля аппаратной безопасности RoT (Root of Trust), контроллер ASPEED AST2600, выделенный сетевой порт управления на основе Realtek RTL8211F и два сетевых порта 1GbE на базе Intel i210. Есть четыре порта USB 3.0 Type-A (по два спереди и сзади), а также интерфейс Mini DisplayPort для вывода изображения.

Сервер имеет размеры 650 × 438 × 43,5 мм. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C. В системе охлаждения задействованы семь двухроторных вентиляторов формата 40 × 56 мм и один однороторный кулер типоразмера 40 × 28 мм.

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