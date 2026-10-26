Intel Granite Rapids и 12 накопителей NVMe: представлен сервер хранения ASRock Rack 1U12E-GNR2/EVAC

Компания ASRock Rack анонсировала сервер 1U12E-GNR2/EVAC типоразмера 1U, построенный на аппаратной платформе Intel Granite Rapids. Новинка предназначена для построения высокопроизводительных систем хранения данных типа All-Flash на основе NVMe-накопителей.

Устройство получило двухсокетную конфигурацию. Допускается установка процессоров Xeon 6700P и 6500P в исполнении Socket E2 (LGA 4710) с показателем TDP до 350 Вт. Кроме того, возможны конфигурации с двумя чипами Xeon 6700E семейства Sierra Forest. Доступны 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM-6400 или MRDIMM-8000 суммарным объёмом до 4 Тбайт.

Во фронтальной части расположены 12 отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 x4; допускается горячая замена. Дополнительно реализованы два внутренних коннектора М.2 M-key для SSD типоразмера 22110/2280 с интерфейсом PCIe 5.0 x4. Есть два слота PCIe 5.0 x16 для карт расширения FHHL и два разъёма OCP NIC 3.0 (PCIe5.0 x16), два сетевых порта 1GbE на базе Intel i350, а также выделенный сетевой порт управления 1GbE на основе Realtek RTL8211F. В оснащение также входит контроллер ASPEED AST2600.

На лицевую панель выведен порт USB 3.0 Type-A, на тыльную — три гнезда RJ45 для сетевых кабелей, два порта USB 3.0 Type-A, интерфейс Mini-DisplayPort. Питание обеспечивают два блока мощностью 1000 или 2000 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium. Установлены восемь модулей вентиляторов с размерами 40 × 56 мм, ШИМ-управлением и возможностью горячей замены. Диапазон рабочих температур — от 10 до +35 °C. Габариты сервера составляют 830 × 438 × 43,5 мм.

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