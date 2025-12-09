Biostar выпустила материнскую плату BIW88-AHS для индустриальных ИИ-систем на базе Intel Arrow Lake

Компания Biostar анонсировала материнскую плату BIW88-AHS на базе чипсета Intel W880, предназначенную для построения различных индустриальных систем с ИИ-функциями. Это могут быть платформы автоматизации, оборудование промышленного интернета вещей (AIoT), комплексы управления процессами и мониторинга и пр.

Новинка выполнена на наборе логики Intel W880 с возможностью установки чипа Intel Core Ultra 200 (Arrow Lake) в исполнении LGA1851. Доступны четыре слота для модулей оперативной памяти DDR5-5600 U-DIMM (ECC / Non-ECC) суммарным объёмом до 192 Гбайт.

Плата располагает двумя слотами M.2 M-Key 2242/2280 для NVMe SSD с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и PCIe 4.0 x4, а также четырьмя портами SATA-3 для накопителей. Есть коннектор M.2 E-Key 2230 (PCIe 4.0 x1 + USB 2.0) для адаптера Wi-Fi/Bluetooth, два слота PCIe 5.0 x16 (в конфигурации x16+NA или x8+x8), четыре слота PCIe 4.0 x4 и один слот PCIe 4.0 x1. В оснащения входят сетевые контроллеры Intel I226-V (три порта 2.5GbE) и I226-LM с поддержкой Intel vPro (один порт 2.5GbE), звуковой кодек Realtek ALC897, а также чип ввода/вывода IT8786E-I.

Решение выполнено в форм-факторе ATX с размерами 305 × 244 мм. Интерфейсный блок содержит разъёмы HDMI 2.0 (4096 × 2160@60), DisplayPort++ 1.4 (4096 × 2160@60) и D-Sub (1920 × 1200@60 Гц), четыре гнезда RJ45 для сетевых кабелей, восемь портов USB 3.1 Type-A, последовательный порт RS-232/422/485, а также набор аудиогнёзд. Через разъёмы на плате можно задействовать порты USB 2.0 и дополнительные последовательные порты. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C. Гарантирована совместимость с Windows 11 и Ubuntu 24.04.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: