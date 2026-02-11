Axiomtek выпустила плату IMB550 на базе Intel Arrow Lake-S для ИИ-приложений

Компания Axiomtek анонсировала материнскую плату IMB550 типоразмера АТХ, предназначенную для построения индустриальных серверов, встраиваемых НРС-платформ и систем, ориентированных на ИИ-нагрузки, такие как машинное зрение и анализ изображений.

Новинка выполнена на наборе логики Intel W880. Допускается установка процессоров Core Ultra 9/7/5 поколения Arrow Lake-S в исполнении LGA1851 с показателем TDP до 125 Вт. Доступны четыре слота для модулей оперативной памяти DDR5-5600 ECC/non-ECC суммарным объёмом до 192 Гбайт. Накопители могут быть подключены к четырём портам SATA-3; допускается формирование массивов RAID 0/1/5/10. Кроме того, есть два коннектора M.2 Key-M 2280 для SSD с интерфейсом PCIe x4 в том числе в конфигурациях RAID 0/1.

Плата располагает двумя слотами PCIe x16 (PCIe 5.0 x16 + PCIe x0 или PCIe 5.0 x8 + PCIe 4.0 x8) и пятью слотами PCIe x4 (3 × PCIe x4 и 2 × PCIe x2). В оснащение входят два сетевых порта 2.5GbE (на базе Intel I226-V), порт 1GbE (Intel I219-LM) и дополнительный порт 1GbE IPMI (Intel I210-AT; AST2600 — опционально). За безопасность отвечает модуль TPM 2.0.

Интерфейсный блок содержит гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши, разъёмы HDMI 1.4b, (до 4096 × 2160 пикселей; 24 Гц) и Displayport++ (DP 1.2; до 4096 × 2304 точки; 60 Гц), по четыре порта USB 3.1 (10 Гбит/с) и USB 3.0 (5 Гбит/с), коннекторы RJ45 для сетевых кабелей и набор аудиогнёзд на 3,5 мм. Через разъёмы на плате можно задействовать до четырёх последовательных портов — по два RS-232 и RS-232/422/485. Габариты новинки составляют 305 × 244 мм. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +60 °C.

